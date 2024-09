Băn khoăn của học sinh lớp 12 khi năm học mới bắt đầu

Trường đại học đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2025 Về phương thức tuyển sinh năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, năm tới trường sẽ tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển; đồng thời sử dụng các phương thức khác, như: xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét học bạ, xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức. Đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, nhà trường duy trì 3 phương thức xét tuyển năm 2025 như năm 2024, tuy nhiên dự kiến giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT từ 50% như năm 2024 xuống còn 40%; tăng chỉ tiêu ở các phương thức còn lại. Năm 2025, Trường ĐH Kinh tế quốc dân giữ ổn định 3 phương thức như năm trước, gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 15% (giảm 3% so với năm 2024). Trường ĐH Nha Trang sẽ xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết quả đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.