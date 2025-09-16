4 nhóm nghệ sĩ, vận động viên... được ưu tiên tham gia dạy học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn gửi các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có trường phổ thông về việc hướng dẫn mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Theo công văn, đối với các môn học, hoạt động được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề, bảo đảm kế hoạch giáo dục nhà trường và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa…. được tổ chức vào buổi 2, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Chuyên gia, nghệ sĩ, vận động viên... được mời tham gia dạy học là người có phẩm chất tốt, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp. Ảnh minh hoạ: TT

Các trường cần có kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên.

Cạnh đó, cần có sự đồng thuận của các lực lượng tham gia; khi làm hợp đồng phải trao đổi, thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp, tác phong sư phạm... của ngành và cơ sở giáo dục. Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp và cơ chế tài chính rõ ràng, đảm bảo triển khai hiệu quả.

Đối với chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, công văn hướng dẫn của Bộ GD&DT nêu rõ yêu cầu: có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong đó, 4 nhóm được ưu tiên mời bao gồm:

- Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

- Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

- Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

- Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Về cơ chế phối hợp, giáo viên nhà trường giữ vai trò chủ trì, quản lý lớp học. Chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giữ vai trò cung cấp kiến thức chuyên sâu, năng lực đặc thù và kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm chuẩn đầu ra.

Về tài chính, Bộ GD&ĐT hướng dẫn sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được phê duyệt; đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Bộ GDĐT cũng lưu ý việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức: tổ chức chuyên đề, hội thảo, tập huấn, biểu diễn, thi đấu, giao lưu nghề truyền thống… gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Các trường cũng cần phải khảo sát nhu cầu thực tế của học sinh, cha mẹ học sinh và xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn để ký kết hợp đồng và có trách nhiệm thông báo công khai đến cha mẹ học sinh các khoản thu - chi liên quan.