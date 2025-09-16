Một phụ huynh bị lừa hơn tỉ đồng khi đăng ký khóa học cho con

Ngày 16-9, Công an TP Đà Nẵng phát thông báo, cảnh báo người dân cẩn trọng trước những thông tin, đăng ký khóa học cho con qua mạng.

Theo đó, lợi dụng tâm lý phụ huynh mong muốn cho con trải nghiệm các hoạt động thể thao bên cạnh việc học tập kiến thức, nhóm lừa đảo đã dựng lên các Fanpage, website giả mạo như “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dù chiêu trò không mới nhưng nhiều phụ huynh vẫn bị “sập bẫy”, mất tiền.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AI.

Ngày 12-9 vừa qua, một phụ huynh ở TP Đà Nẵng phản ánh đã bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con thông qua một trang Facebook mạo danh “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam”.

Theo trình bày, phụ huynh này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tham gia “khảo sát đầu vào” và chuyển tiền trước với cam kết sẽ được hoàn lại sau khi đối soát.

Ban đầu, nạn nhân được trả lại một khoản nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, ở những lần sau, số tiền phải chuyển ngày càng tăng và không được hoàn trả như cam kết.

Nhóm này đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nhằm qua mặt nạn nhân như lập các tài khoản giả mạo phụ huynh khác (“chim xanh”) để trò chuyện, khẳng định đã nhận hoàn tiền; gọi điện thoại trực tiếp liên hệ xác nhận sẽ gửi đồng phục cho học viên nhằm củng cố lòng tin.

Bịa đặt lý do “làm sai khảo sát”, buộc phải chuyển thêm tiền để được hoàn lại khoản trước và dàn dựng tình huống có người khác tỏ ra lo sợ bị lừa nhưng vẫn chuyển khoản thành công, khiến nạn nhân tin tưởng làm theo.

Trang giả mạo do nhóm lừa đảo tạo ra. Ảnh: CA

Khi nạn nhân nghi ngờ và từ chối chuyển tiếp tiền thì nhóm này đã chặn liên lạc và chiếm giữ toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng đã nộp trước đó.

Trên thực tế đã có rất nhiều phụ huynh trên khắp cả nước đã “sập bẫy” với chiêu trò tương tự.

Hồi đầu năm nay, một phụ nữ ở Hà Nội tìm hiểu trên mạng xã hội Facbook và đăng ký khóa học bóng rổ qua trang “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam”. Sau đó, người phụ nữ này được hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ. Tin tưởng làm theo, nạn nhân bị chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng. Đến khi bị lừa số tiền quá lớn, nạn nhân mới đến Công an trình báo.

Trước thực tế này, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam không tổ chức khảo sát hay tuyển sinh qua mạng xã hội.

Phụ huynh và người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các trang Facebook mạo danh cơ quan, tổ chức. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, điều tra và xử lý theo quy định.