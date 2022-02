10 ngôi trường đại học an toàn nhất ở Mỹ

Có một môi trường học tập ổn định và an toàn là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác khác đối với bất kỳ học sinh nào.

Đại học New York

Đại học New York.

Đại học New York là trường đại học danh giá nhất của Mỹ. Ngôi trường danh tiếng này nhận được hơn 50.000 đơn đăng ký mỗi năm nhưng tỷ lệ chấp nhận là chưa đến 30%. Đại học New York tọa lạc tại trung tâm thành phố New York sầm uất nhưng an ninh vẫn rất đảm bảo.

Leo, một sinh viên Đại học New York, cho biết: "Mặc dù Đại học New York cảm thấy rất hỗn loạn nhưng mọi chuyện không như lời đồn đại. Giờ học ở trường vẫn rất an toàn và nhà trường rất coi trọng vấn đề này. Một lần tan học muôn, tôi nhờ cảnh sát trường đưa về nhà và họ luôn sẵn lòng giúp đỡ".

Đại học Columbia

Khuôn viên Đại học Columbia. Ảnh: Internet

Đại học Columbia được thành lập vào năm 1754 và tọa lạc tại thành phố New York, Manhattan. Đây là một trong những trường hàng đầu của Liên đoàn Ivy, có bầu không khí học thuật mạnh mẽ và là ngôi trường mà sinh viên trên toàn thế giới mong ước. Đương nhiên, Đại học Columbia cũng là một trường rất an toàn.

Franco, sinh viên Đại học Columbia, cho biết: "Khi nộp hồ sơ vào Đại học Columbia, tôi cũng đánh giá cao môi trường học rất an toàn của trường. Đối với sinh viên quốc tế, điều quan trọng nhất khi học tập ở nước ngoài là đảm bảo an toàn cho bản thân và Đại học Columbia đã mang lại cho chúng tôi cảm giác đó”.

Đại học Michigan

Một góc khuôn viên Đại học Michigan.

Đại học Michigan được biết đến trên toàn nước Mỹ với không khí say mê trong học tập cũng như những thành tích học tập hàng đầu. Đại học Michigan tọa lạc tại một thị trấn duyên dáng ở Ann Arbor. Người dân nơi đây rất chất phác, mộc mac và họ cũng đối xử với sinh viên quốc tế như người thân của mình. Trong một môi trường sống ấm áp và chan hòa như vậy, nhiều du học sinh đã tìm được cảm giác quê hương nơi xứ người.

Kate, sinh viên Đại học Michigan, cho biết: "Cư dân coi chúng tôi như gia đình của họ. Điều này là một món quà tuyệt vời mà tôi nhận được sau khi chọn Đại học Michigan".

Đại học Northwestern

Hoạt động chào đón tân sinh viên của trường Đại học Northwestern.

Cơ sở chính của Đại học Northwestern tọa lạc tại Evanston, cách trung tâm thành phố Chicago 12 dặm về phía Bắc. Đại học Northwestern không chỉ là trường hàng đầu nổi tiếng thế giới mà còn là một trong số ít trường có cơ sở vật chất an ninh hoàn chỉnh.

Coco, sinh viên năm nhất Đại học Northwestern, chia sẻ: "Trước đây, tôi từng lo lắng về môi trường không an toàn trong khuôn viên trường Đại học Northwestern được đưa tin trên mạng. Tuy nhiên, khi đến đây mọi thứ hoàn toàn khác. Đối với những sinh viên vẫn còn đắn đo, tôi chỉ muốn nói rằng việc đến với Đại học Northwestern sẽ không làm bạn thất vọng”.

Đại học Harvard

Một góc trường Harvard nhìn từ trên cao.

Đại học Harvard là trường đại học nghiên cứu tư nhân nổi tiếng nhất thế giới và là thành viên của Liên đoàn Ivy nằm ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Là trường danh tiếng nhất về mặt học thuật, môi trường học xá an toàn của Harvard ít nơi sánh kịp.

Bill, sinh viên Đại học Harvard, cho biết: "Ngày nào tôi cũng phải ôn bài trong thư viện đến khuya mới về đến ký túc. Ở nước ngoài, vào một giờ muộn như vậy, tôi không dám thản nhiên đi lại. Tuy nhiên ở Harvard, cảnh sát khuôn viên trường sẽ thường xuyên đi tuần. Tất cả các con đường đến ký túc xá của tôi đều như được cảnh sát hộ tống. Thực sự rất yên tâm".

Đại học Bang Ohio

Khuôn viên Đại học Bang Ohio.

Đại học Bang Ohio là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở phía bắc của Columbus, thủ phủ của Ohio, Mỹ. Trường đại học được biết đến hàng năm với bầu không khí an toàn trong khuôn viên trường.

Sinh viên năm nhất Anna của trường cho biết, "Tôi đến vì môi trường học xá an toàn của Đại học Bang Ohio. Điều đó không làm tôi thất vọng".

Đại học Purdue

Một cổng vào đại học Purdue.

Đại học Purdue tọa lạc tại Indiana. Nơi đây được mệnh danh là “cái nôi của các phi hành gia”, chuyên ngành kỹ sư hàng không vũ trụ nổi tiếng thế giới đã thu hút rất nhiều sinh viên theo học. Điều hấp dẫn không chỉ là phong cách học tập mạnh mẽ mà còn là khả năng bảo mật an toàn.

Bob, một sinh viên tại Đại học Purdue, cho biết: "Có nhiều sinh viên nói rằng Đại học Purdue không an toàn chút nào, đó hoàn toàn là tin đồn! Sau khi đến trường này, tôi nhận ra rằng cho dù đó là an ninh của ký túc xá hay khuôn viên trường đều được bảo đảm nghiêm ngặt".

Đại học Boston

Khuôn viên Đại học Boston.

Nằm bên sông Charles, Đại học Boston là ngôi trường mơ ước nổi tiếng của sinh viên bản địa và quốc tế. Đây cũng là ngôi trường nổi tiếng với môi trường tốt và cơ sở an ninh đầy đủ.

Một phụ huynh Trung Quốc có con đang du học tại Đại học Boston cho biết: "Là một phụ huynh, điều quan trọng nhất là con cái của bạn khi học tập ở nước ngoài là được sống trong sự an toàn. Và Đại học Boston đáp ứng điều đó".

Đại học Wisconsin

Đại học Wisconsin.

Triết lý của Đại học Wisconsin là "gìn giữ nét vốn có của đại học" và nhà trường thực hiện chính xác điều đó với một môi trường học tập đích thực cùng cơ sở an ninh đảm bảo tuyệt vời. Trường đại học danh tiếng này cũng được xếp hạng trong số các trường đại học an toàn nhất Mỹ.

Đại học California tại Irvine

Đại học California tại Irvine.

Đại học California tại Irvine cũng là điểm đến mơ ước của nhiều sinh viên quốc tế và ngôi trường cũng đặc biệt an toàn.

Jen, một sinh viên của trường chia sẻ: "Đại học California tại Irvine không hỗn loạn như thế giới bên ngoài vẫn nói. Tôi đã từng lo lắng về môi trường không an toàn ở đây vì những lời đồn đại trên mạng. Khi đến đây, tôi đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình". Các giáo sư tốt bụng, bạn học thân thiện và cảnh sát khu học xá tuần tra 24/24ở đây. Tất cả các bạn sẽ phải lòng ngôi trường đại học xinh đẹp này”.

