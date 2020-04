"Mỹ nhân 4000 năm có 1" nhai 1 miếng gần trăm lần nên giữ được mình hạc xương mai

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 01:51 AM (GMT+7)

Một trong những thói quen giúp Cúc Tịnh Y có được thân hình thon thả đó là việc nhai kỹ.

Cúc Tịnh Y được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm có 1" của Trung Quốc.

Cách đây ít lâu, cư dân mạng có truyền nhau video Cúc Tịnh Y ngồi ăn bánh trong hậu trường. Đáng chú ý là cô nhai 1 miếng bánh 84 lần sau đó mới nuốt. Trước đó, cũng có video ghi lại việc Cúc Tịnh Y nhai 1 miếng bánh 32 lần. Người đẹp còn hóm hỉnh nói: "Tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy mình nhai rất lâu". Mỗi người nên nhai khoảng 30 đến 50 lần trước khi nuốt nhưng Cúc Tịnh Y nhai 1 miếng bánh mất 84 - 100 lần.

Cúc Tịnh Y ăn hết 1 miếng bánh sau khi nhai 84-100 lần.

Thực tế, nhai lâu, nhai kỹ cũng là 1 trong những cách giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường ăn nhanh, ăn vội vã hoàn thành xong bữa để có thể làm được các việc khác nhưng thói quen này không tốt cho sức khỏe khiến bạn dễ tăng cân và mắc bệnh béo phì. Vì khi đó bạn có xu hướng ăn nhiều hơn những gì mình cần.

Diện mạo vừa ma mị vừa ngây thơ gây thương nhớ của Cúc Tịnh Y.

Cảm giác no ở dạ dày phải mất 20 phút mới được thông báo đầy đủ lên não bộ bởi vậy khi ăn quá nhanh, dù bạn đã no nhưng não bộ chưa nhận thức được điều đó dẫn đến ăn vượt mức. Còn khi ăn chậm, nhai kỹ, nước bọt trộn với thức ăn giúp các chất tiêu hóa dễ dàng hơn đồng thời tránh trường hợp "no bụng đói con mắt".

Một số cách "ăn để đẹp" khác của Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y cao 1m59 và chỉ nặng 38.5kg. Từng có thời gian cô mập mạp hơn nhưng sau đó cô đã giảm cân để mảnh mai như hiện tại. Mỗi bữa, Cúc Tịnh Y thường ăn rất nhiều rau. Trong 1 bài phỏng vấn, cô có chia sẻ mình thích ăn rau đặc biệt là rau cải xoăn, kể cả khi rau có dầu do các món ăn Trung Quốc đều khá mỡ thì chúng vẫn tốt hơn so với việc ăn đồ ăn khác.

Cúc Tịnh Y nặng chưa đầy 40kg khiến nhiều người xót xa.

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y không ăn cơm mà ăn khoai lang là chủ yếu. Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, kiểm soát tốt sự thèm ăn. Hàm lượng calo của khoai lang không cao, chúng lại giàu chất xơ, vitamin,... Ngoài ra, ăn khoai lang cũng sẽ giúp bù nước cho cơ thể để tăng cường quá trình trao đổi chất.

Thực phẩm được Cúc Tịnh Y ăn nhiều là khoai lang.

Tiếp nữa, Cúc Tịnh Y không ăn thực phẩm nhiều dầu, nhiều muối và nhiều đường. Đồ ngọt và thức ăn dầu mỡ dễ khiến bạn tăng cân còn muối sẽ cản trở việc lưu thông nước của cơ thể gây tích nước, dẫn đến khả năng thừa cân. Cúc Tịnh Y sẽ không chạm vào những thực phẩm có hàm lượng calo cao cho dù cô có thích ăn chúng.

Khi giảm cân bạn cũng cần quan tâm đến hàm lượng đường, muối, dầu trong thức ăn.

Đồ ăn vặt của Cúc Tịnh Y là trái cây. Tuy nhiên, không phải cứ ăn hoa quả là sẽ gầy. Trong 1 số loại quả chín, có vị ngọt, hàm lượng đường cao nên vẫn có thể sẽ gây tăng cân. Thay vào đó bạn nên chọn những loại quả có hàm lượng đường thấp, cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Cúc Tịnh Y ăn nhiều trái cây nên không chỉ giúp dáng thon mà làn da cũng đẹp hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/my-nhan-4000-nam-co-1-nhai-1-mieng-gan-tram-lan-nen-giu-duoc-minh-hac-...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/my-nhan-4000-nam-co-1-nhai-1-mieng-gan-tram-lan-nen-giu-duoc-minh-hac-xuong-mai-1077763.html