"Ác nữ của Gạo nếp gạo tẻ" tập động tác "độ" vòng 3 táo bạo nhưng bị bắt bẻ sai tư thế

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 11:07 AM (GMT+7)

Mỹ nhân của phim "Gạo nếp gạo tẻ" Băng Di chẳng những ngày một trẻ trung mà vóc dáng cũng thêm phần hoàn hảo.

Băng Di đăng tải hình ảnh mới, "đốt mắt" cư dân mạng với body chuẩn đẹp.

Hoạt động trong showbiz đã lâu, người ta thấy Băng Di có những bước thay đổi mới trong sự nghiệp cũng như hình ảnh. Người đẹp sinh năm 1990 ngày một gợi cảm với phong cách sexy. Trên trang cá nhân cô có chia sẻ một số hình ảnh mới cũng như bài tập squats cho phái đẹp khiến dân tình "xỉu lên xỉu xuống". Cư dân mạng bình luận: "Body đẹp xỉu", "Quá đẹp Di ạ",... Cả người đẹp Tăng Thanh Hà cũng ấn nút thả tim.

Băng Di khoe body gợi cảm nhưng bị người dùng mạng xã hội chỉ ra tập chưa đúng.

Bên cạnh những lời khen cho vóc dáng nóng bỏng, có một số người nhận xét động tác squats của Băng Di chưa được chuẩn. Cư dân mạng viết, khi squats lưng, cổ phải tạo thành đường thẳng để tránh hiện tượng "cụp mông". Khi lên đầu gối giữ ở một góc cong không bật đứng thẳng như trong video dễ ảnh hưởng đầu gối mà vòng ba lại không được siết chặt.

Người khác liên tiếng: "Mông cụp rồi chị ơi. Squats này đâu vào mông, thoát vị có ngày". Sau đó, Băng Di cũng lên tiếng cảm ơn những bình luận góp ý, hướng dẫn người đẹp tập luyện.

Người dùng mạng xã hội chỉ ra lỗi sai của Băng Di khi thực hiện động tác squats.

Squats - đơn giản nhưng dễ sai

Kể cả những người không tập thể hình nhiều cũng từng nghe đến bài tập squats hay gọi đơn giản là động tác "ngồi xổm". Đây được xem là động tác kinh điển dành cho những ai muốn cải thiện vòng ba đồng thời cũng có tác động tích cực đến vòng hai để cơ bụng săn chắc hơn. Mặc dù phổ biến và không khó để thực hiện nhưng bạn cũng dễ tập sai, chẳng những không thay đổi được vóc dáng mà còn để lại di chứng.

Hiện tượng "cụp mông" dễ xảy ra khi tập squats, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Một trong số đó là hiện tượng "cụp mông", xương cụt cụp vào khi squats, đùi chạm vào bắp chuối, xương chậu đổ về phía sau, xương cụt di chuyển xuống dưới tạo thành đường cong ở phần thắt lưng. Điều này khiến bạn bị tổn thương đốt sống lưng thậm chí gây ra gãy xương nếu tập với tạ nặng.

Một phần do động tác chưa đúng, phần khác cũng có thể do cơ mông và cơ đùi sau của người tập còn yếu không giữ được lưng thẳng, xương chậu phải xoay ra sau. Ngoài ra, cũng có trường hợp do cấu trúc xương nên bạn cần đến bác sĩ kiểm tra.

Squats là bài tập cơ bản, hiệu quả nhưng cũng rất dễ tập sai tư thế.

Tập squats đúng như thế nào?

Để thực hiện bài tập squats đầu tiên bạn đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, tay đan vào nhau hoặc có thể sử dụng tạ, hóp bụng, vai mở rộng. Bạn đẩy hông và mông ra sau rồi từ từ hạ thấp cơ thể cho đến khi đùi song song với mặt sàn. Đầu gối và bàn chân hơi hướng ra ngoài. Bạn giữ khoảng hai giây sau đó nhẹ nhàng trở về tư thế ban đầu.

Muốn tập đúng bạn phải nắm vững động tác và có ý thức chỉnh sửa.

Bạn lưu ý giữ mặt thẳng, hướng về phía trước, đầu không quá cao cũng không quá thấp đồng thời để ý lưng thẳng. Khi hạ người bạn dồn trọng tâm và gót chân thay vì mũi chân, kết hợp hít thở sâu, chậm. Lúc đẩy người bạn siết chặt cơ mông cũng như điều hòa nhịp thở.

Bên cạnh việc chú ý tư thể chuẩn, bạn có thể khắc phục hiện tượng "mông cụp" khi squats bằng cách tập thêm cho cơ mông, cơ đùi giúp chúng khỏe hơn, các nhóm cơ được kéo giãn. Luyện tập từ từ với những bài squats có biên độ sâu ngang gối sau đó xuống thấp dần để cải thiện tư thế.

Bạn nên tập thêm các bài tập bổ trợ để cơ khỏe hơn cũng như tập từ từ để cải thiện tư thế.

Nguồn: http://danviet.vn/ac-nu-cua-gao-nep-gao-te-tap-dong-tac-do-vong-3-tao-bao-nhung-bi-bat-be-sai-tu...Nguồn: http://danviet.vn/ac-nu-cua-gao-nep-gao-te-tap-dong-tac-do-vong-3-tao-bao-nhung-bi-bat-be-sai-tu-the-5020209121171997.htm