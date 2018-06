Vừa thừa nhận kết hôn, mỹ nam "Vườn Sao Băng" đã khoe con gái 2 tuổi

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 19:30 PM (GMT+7)

Kim Joon thừa nhận đã kết hôn được 3 năm và có một đứa con.

Soompi đưa tin mới đây, mỹ nam Vườn sao băng Kim Joon mới đây thừa nhận việc đã kết hôn từ năm 2015 với bạn gái hẹn hò 9 năm. Vì vợ không làm trong ngành giải trí nên nam diễn viên không muốn công khai thông tin riêng tư.

Kim Joon thừa nhận đã kết hôn và có con khiền người hâm mộ ngỡ ngàng.

Trong buổi phỏng vấn qua điện thoại với Ilgan Sports, Kim Joon khẳng định: "Tôi đã kết hôn 3 năm trước. Vì không có tờ báo nào đưa tin về đám cưới của tôi nên mọi người không biết. Chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết thôi. Tôi và vợ đã hẹn hò nhau được 9 năm và giờ đây tôi đã làm bố."

Kim Joon sinh năm 1984, ra mắt với tư cách là một ca sĩ thành viên của nhóm T-max từ năm 2007. Thế nhưng anh được biết đến nhiều với vai trò diễn viên sau vai diễn Song Woo Bin trong bộ phim Vườn sao băng (2009). Sau đó anh liên tục góp mặt trong Detectives in Trouble, Endless Love, City of the Sun... Tuy nhiên, so với dàn diễn viên trong Vườn sao băng năm ấy thì Kim Joon khá im ắng trong mọi hoạt động nghệ thuật cũng như đời tư.

Kim Joon và tạo hình trong bộ phim đình đám Vườn sao băng.

Gần đây, anh tham gia nhiều ở sân khấu nhạc kịch và là vai chính trong vở kịch Yeodo từ đầu năm 2018/

Bật mí về kế hoạch trong tương lai của mình, Kim Joon cho biết: "Tôi xuất thân là một ca sĩ. Tôi đến với nhạc kịch cũng rất bất ngờ, thế nhưng khá hứng thú và tôi sẽ tiếp với nó."

Bức ảnh Kim Joon và con gái do anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau chia sẻ của nam diễn viên, người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của anh. Đáp lại tất cả tình yêu, Kim Joon đã gửi lời cảm ơn trên Instagram của mình với một bức ảnh anh và con gái 2 tuổi. Nam diễn viên đã viết: "Con gái của tôi. Cảm ơn bạn!"