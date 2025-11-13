Sao 'Squid Game' được tuyên trắng án trong vụ quấy rối tình dục

Ngày 11/11, tòa án quận Suwon bác bỏ phán quyết của cấp sơ thẩm về việc Yeong-su bị kết tội ôm và hôn má nạn nhân trái ý trong một chuyến lưu diễn kịch ở địa phương.

Hội đồng xét xử cho biết có cơ sở nghi ngờ hành vi quấy rối, khi nạn nhân tìm đến tư vấn về bạo lực tình dục sáu tháng sau vụ việc và O Yeong-su cũng từng gửi lời xin lỗi theo yêu cầu của cô. Tuy nhiên, tòa cho rằng ký ức của người phụ nữ có thể đã bị sai lệch theo thời gian, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ quyền lợi bị cáo khi còn tồn tại nghi ngờ.

O Yeong-su trong phim 'Squid Game'. Ảnh: Netflix

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt O Yeong-su 8 tháng tù nhưng chuyển thành hai năm tù treo. Còn phía công tố yêu cầu mức án một năm tù giam trong cả hai phiên tòa.

O Yeong-su là diễn viên kỳ cựu, từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình tại Quả cầu vàng 2022 nhờ vai người chơi số 001 trong loạt phim đình đám Trò chơi con mực (Squid Game) của Netflix.