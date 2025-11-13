Lương Bằng Quang và nhiều ca sĩ vướng vòng lao lý 'năm thanh lọc' 2025

Lương Bằng Quang và Ngân 98 vướng vòng lao lý

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM bắt tạm giam DJ Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Từ năm 2021, Ngân 98 bán một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân, lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ collagen".

Thực tế, cô vẫn bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số mẫu "viên collagen" này chứa các chất cấm và những hoạt chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

10 ngày sau đó, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang và DJ Ngân 98 để điều tra về tội đưa hối lộ.

Vợ chồng nhạc sĩ Lương Bằng Quang và DJ Ngân 98. Ảnh: Tư liệu

Qua điều tra mở rộng, Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thời điểm tháng 7/2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội để nhờ giúp không bị xử lý.

Cơ quan điều tra cũng xác minh vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 98.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. Với sức ảnh hưởng của Ngân 98 trên mạng xã hội, lượng hàng bán ra rất lớn, thu lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng nên vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động này là không nhỏ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Lương Bằng Quang có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bình Gold dương tính với ma túy, làm náo loạn đường cao tốc

Ngày 23/7, rapper Bình Gold điều khiển ô tô lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã bố trí lực lượng truy bắt Bình Gold. Gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dừng xe rapper này, qua test nhanh cho kết quả dương tính với ma túy.

Bình Gold trong buổi làm việc với công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 26/7, Bình Gold tiếp tục bị điều tra hành vi cướp tài sản. Cụ thể, anh muốn bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh nên đã thuê một tài xế taxi chở về.

Lúc trên xe, Bình Gold có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của tài xế, yêu cầu người này đi theo sự chỉ đạo của mình. Khi tài xế bỏ xe chạy thoát thân khỏi xe, đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền, tiếp tục di chuyển cho đến khi bị bắt.

Trong quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Bình Gold có biểu hiện "ngáo đá". Xét nghiệm ma túy cho thấy nam rapper dương tính với cần sa và ketamine.

Thế Vũ và Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc 106 triệu USD

Ca sĩ Thế Vũ và Vũ Hà là 2 trong số những bị cáo bị xét xử trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2-22/6/2024, ca sĩ Thế Vũ đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 162.871 USD (tương đương 3,9 tỷ đồng), thua 81.761 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng).

Ca sĩ Vũ Hà tại tòa. Ảnh: CTV

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Hà - mở thẻ tại King Club với tên ”Mr Baret” - cũng dùng hơn 2.600 USD (khoảng 62 triệu đồng) đánh bạc một lần, bằng hình thức chơi Slot, Roulette, bị thua hơn 199,4 USD (hơn 4 triệu đồng thời điểm đó).

Trước tòa, Vũ Hà cho biết nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Anh thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18/5/2024. Ca sĩ khai nhận cáo trạng truy tố tội đánh bạc là đúng, không oan, hiện đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng.

Được quyền nói lời sau cùng, ca sĩ Thế Vũ bày tỏ ân hận, thừa nhận sai lầm là do chưa hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, ca sĩ Vũ Hà trình bày: “Qua 1 năm và thời gian xét xử, tôi nhận ra sai phạm của mình, tôi rất hối hận. Tôi xin nhận bản luận tội của đại diện VKS, xin cám ơn HĐXX vì đã cho tôi hưởng chính sách khoan hồng và nhân văn của pháp luật".