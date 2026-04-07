Vợ góa của ông chủ Playboy tái hôn

Crystal Harris - cựu người mẫu Playboy, 39 tuổi - tổ chức hôn lễ với nhà sinh vật học đại dương James Ward, 42 tuổi, tại một hòn đảo thuộc Cook Islands. Cô dâu tiết lộ buổi lễ đơn giản, không có khách mời, nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa và mang không khí thân mật, lãng mạn.

Crystal Harris và chú rể James Ward. Ảnh: People

"Chúng tôi chọn Cook Islands vì sự xa xôi và biệt lập của nơi này", Harris nói. "Không có các khách sạn chuỗi lớn, nên mọi thứ rất yên bình và nguyên sơ. Nơi đây còn sở hữu một trong những đầm phá đẹp nhất thế giới. Vì cả tôi và James đều yêu đại dương và thiên nhiên, nên đây là địa điểm hoàn hảo để bắt đầu chương mới của cuộc đời".

Sau lễ cưới, hai người kỷ niệm bằng chuyến đi thuyền quanh đầm phá, không tổ chức tiệc cưới truyền thống mà chọn một bữa tối giản dị cùng các món tráng miệng làm từ nguyên liệu tươi địa phương. Cặp uyên ương sau đó ở lại một khu nghỉ dưỡng tại Cook Islands để tận hưởng tuần trăng mật, dành thời gian tắm nắng, lặn biển và khám phá hệ sinh vật biển phong phú.

Crystal Harris, hiện là chuyên viên bất động sản, cho biết thời gian tới cô và chồng sẽ tiếp tục du lịch, khám phá thế giới, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên, động vật và đại dương.

Góa phụ của ông chủ Playboy hạnh phúc bên chồng mới. Ảnh: People

Crystal được James Ward cầu hôn vào tháng 4 năm ngoái tại Hawaii sau một năm hẹn hò. Thời điểm đó, cựu người mẫu tiết lộ cô dự định tổ chức lễ cưới giản dị nhưng ấm áp, tràn đầy tình yêu bởi đám cưới trước đây của cô với Hugh Hefner giống như một buổi trình diễn trước công chúng hơn là một buổi lễ dành cho chính mình.

Người đẹp 8X từng kết hôn với người sáng lập tạp chí Playboy Hugh Hefner từ năm 2012 cho đến khi ông qua đời năm 2017 ở tuổi 91. Cuộc hôn nhân chênh lệch 60 tuổi của họ thu hút sự chú ý suốt nhiều năm. Sau khi chồng mất, Crystal chuyển đến Hawaii sống. Cô gặp James Ward tại quần đảo nhiệt đới này vào tháng 4/2024 qua sự giới thiệu của bạn bè.

Crystal Harris khi còn là vợ của Hugh Hefner. Ảnh: Wire

Cũng vào năm 2024, Crystal Harris từng gây xôn xao với cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Chỉ nói những điều tốt: Sống sót ở Playboy và tìm lại chính mình). Trong cuốn sách, Crystal kể về những ngày tháng sống cùng ông chủ Playboy và cho biết cô đã đánh mất mình trong mối quan hệ với Hugh Hefner, phải đổi nhiều thứ để có cuộc sống nhung lụa, hào nhoáng. Góa phụ thừa nhận cô cảm thấy như bị giam cầm trong cuộc hôn nhân đầy kiểm soát và chưa bao giờ thực sự yêu Hefner. Sau khi chồng mất, cô để tang ba năm rồi mới hẹn hò.