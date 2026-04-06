MC đình đám của VTV một thời lên tiếng trước thông tin phải nghỉ việc vì bệnh tật

MC Bạch Dương lên tiếng

Mới đây, MC Bạch Dương đã lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là các tiêu đề mang tính giật gân xoay quanh đời tư của cô.

Nữ MC nổi danh với gameshow Hành trình văn hóa bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị gán ghép vào những câu chuyện sai lệch, thậm chí bị sử dụng những cụm từ nhạy cảm để thu hút sự chú ý. Cô cho biết bản thân không xem những nội dung này là báo chí chính thống, đồng thời nhấn mạnh tình trạng đưa tin thiếu kiểm chứng không chỉ xảy ra với riêng mình mà còn với nhiều người khác trong giới.

"Từ lâu rồi các bạn loan tin sai nhiều, chắc không chỉ về mình đâu mà còn về rất nhiều người khác. Muốn giật title để lấy về lượt người xem thì cũng nên chính xác. Người có chút danh từ lâu như mình cũng thấy chạnh lòng, vì các bạn không để cho yên" - cô viết.

Đi cùng bài viết, MC Bạch Dương đăng tải hình ảnh một trang tin nói chị có vấn đề về sức khỏe tâm thần, do vậy buộc phải nghỉ việc tại VTV.

Hình ảnh một trang tin đưa tin thất thiệt về MC Bạch Dương. (Ảnh: FBNV)

MC Bạch Dương sinh năm 1975, cô tốt nghiệp Khoa Báo chí - Đại học KHXH&NV Hà Nội. Năm 1997, cô đăng ký thi vào Đài Truyền hình Việt Nam năm 1997 và trúng tuyển.

Cô là người dẫn chương trình Vườn cổ tích trong 3 năm, sau đó chuyển sang cầm trịch gameshow Hành trình văn hoá. Đây là chương trình mua bản quyền nước ngoài, được Việt hóa và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

MC Bạch Dương trẻ trung và giàu sức sống ở tuổi ngoài 50. (Ảnh: FBNV)

Năm 2017, sau 20 năm gắn bó với VTV, MC Bạch Dương quyết định nghỉ việc. Chia sẻ về quyết định này, Bạch Dương từng cho hay, điều thôi thúc lớn nhất khiến chị rời VTV là vì lý do sức khỏe: "Làm truyền hình phải rất khỏe, nhất là với những người làm việc kiểu cầu toàn như tôi".

Lý do thứ hai và cũng là nguyên nhân lớn nhất là chị muốn dành thời gian chăm sóc gia đình. "Một ngày, tôi bỗng nhận thấy là, các con tôi lớn nhanh quá. Chồng tôi nói là 70% thời gian tôi dành cho công việc. Và thật sự là, đến tận khi con lên cấp 2 rồi, số lần tôi đưa đón con đi học đếm trên đầu ngón tay.

Khi em bé thứ ba ra đời, tôi chợt nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế nữa. Đến một lúc nào đó lại thấy em ấy lớn mất rồi, và mình đã không cùng em ấy trọn vẹn đi được hết tuổi thơ. Cũng bởi vậy tôi gói ghém toàn bộ hành trang 20 năm, bước ra bên ngoài" - Bạch Dương chia sẻ.