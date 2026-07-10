Vợ chồng Justin Bieber tậu căn hộ 12 triệu USD ở Manhattan

Theo The Wall Street Journal, căn hộ mới của cặp sao nằm tại khu West Village của Manhattan, New York, có diện tích khoảng 260 m2, gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm cùng một phòng vệ sinh.

Justin Bieber và Hailey Bieber tậu chung căn hộ đầu tiên. Ảnh: Instagram/ Hailey Bieber

Đúng như kỳ vọng ở một bất động sản siêu sang, căn hộ được hoàn thiện bằng những vật liệu cao cấp, nổi bật là gỗ larch Bắc Âu, mang tông màu sáng được sử dụng xuyên suốt không gian, từ sàn tới tủ bếp, nhà vệ sinh. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn hộ nhờ hệ cửa kính sát trần chạy liên tục dọc theo bức tường cong dài hơn 36,5 m.

Căn hộ mới view sông Hudson của vợ chồng Justin Bieber. Ảnh: The Heller Organization

Khu bếp nằm ở góc không gian sinh hoạt chung rộng rãi, kết hợp phòng khách và phòng ăn, với những mảng tường lớn được thiết kế để trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Ngoài bếp chính, căn hộ còn có một bếp phụ dành riêng cho đầu bếp, được trang bị thêm tủ bảo quản rượu và lò hấp, bên cạnh loạt thiết bị cao cấp của các thương hiệu Sub-Zero, Wolf, Gaggenau và Miele.

Ở một đầu căn hộ hướng nhìn ra sông Hudson, phòng ngủ chính được thiết kế ấn tượng, với phòng tắm ốp đá cẩm thạch, bồn tắm ngâm cỡ lớn và sàn nhà có hệ thống sưởi. Không gian liền kề có thể được sử dụng làm phòng làm việc, phòng sinh hoạt, thư viện hoặc phòng ngủ bổ sung. Hai phòng ngủ còn lại nằm ở phía đối diện khu sinh hoạt chính.

Phòng ngủ chính của cặp sao. Ảnh: The Heller Organization

Tổ ấm mới của vợ chồng Justin Bieber tọa lạc trong tòa nhà có thiết kế uốn lượn độc đáo, mặt tiền bằng kính cho phép hầu hết các căn hộ đều có tầm nhìn ra sông Hudson. Đây là thành quả hợp tác giữa ông trùm khách sạn kiêm đồng sáng lập hộp đêm Studio 54 Ian Schrager và hãng kiến trúc đoạt giải Pritzker Herzog & de Meuron. Tòa nhà cao 14 tầng, được xây dựng bằng bê tông và kính vào năm 2017, lấy cảm hứng từ các công trình của cố kiến trúc sư người Brazil Oscar Niemeyer.

Bên cạnh không gian sống sang trọng, Hailey và Justin còn được tận hưởng hàng loạt tiện ích cao cấp của tòa nhà như sân trong phủ cây xanh, hồ bơi dài khoảng 21 m, phòng tập yoga và Pilates, phòng xông hơi, bếp phục vụ tiệc cùng khu vui chơi dành cho trẻ em. Đây được cho là một điểm cộng hấp dẫn đối với cậu con trai Jack Blues hai tuổi của cặp sao.

Gia đình Bieber hiện sở hữu hai biệt thự ở California, cũng như một khu nghỉ dưỡng rộng 101 mẫu Anh ở tỉnh Ontario, Canada, quê hương của Justin.