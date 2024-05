Vợ Chi Bảo mang bụng bầu 5 tháng, tự tin đọ sắc với dàn mỹ nhân

Lý Thùy Chang – vợ diễn viên Chi Bảo – đang mang thai lần 2 ở tháng thứ 5. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng người đẹp vẫn tích cực làm việc. Cô vừa tổ chức một sự kiện về làm đẹp ở khách sạn 5 sao, mời nhiều nghệ sĩ giải trí tham dự.

Bảo Thy quyến rũ với đầm công chúa, khoe nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào. Lý Thùy Chang gây ấn tượng với đầm trắng thanh lịch, khoe đường cong quyến rũ của mẹ bầu. Đều từng sinh em bé nên cả hai trao đổi với nhau nhiều vấn đề từ cuộc sống đến công việc và cảm thấy vô cùng hòa hợp. Nhiều khán giả ví von Lý Thùy Chang và Bảo Thy là “2 mẹ bỉm sữa hot nhất showbiz Việt”.

Bà mẹ 3 con Khánh Thi xuất hiện với đầm đen thanh lịch, giản dị nhưng phủ nguyên cây trang sức đồ hiệu. Cô cũng gây bất ngờ vì vóc dáng đã thon gọn hơn hẳn sau sinh em bé. Song cô vẫn đặt mục tiêu giảm 10kg trong thời gian tới.

Ca sĩ Thu Phương xuất hiện với đầm kim sa lộng lẫy, nhan sắc được nhiều người khen trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 52.

Đứng cạnh dàn mỹ nhân, Lý Thùy Chang không hề bị lép vế.

Đàm Vĩnh Hưng vừa hoàn thành liveshow tại TP.HCM và đang bận chuẩn bị cho liveshow sắp tới tại Hà Nội nhưng vẫn dành thời gian tham dự sự kiện của người em thân thiết. "Ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ, anh vừa giảm thành công 7kg, hiện thân hình gọn gàng, cơ thể khoẻ mạnh, tự tin với các màn nhảy cùng dancer.

Đàm Vĩnh Hưng khuấy động chương trình với những nhạc phẩm như "Mỹ Lan Tôi yêu nàng", "Mashup Tuổi xa người", "Girl you are my love"...

Thu Phương thể hiện ca khúc "Trăng dưới chân mình", Mashup loạt hit đình đám…

Vợ Chi Bảo tiết lộ, cô mang thai bằng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì vợ chồng cô lên kế hoạch sinh con thứ 2 trong năm Rồng. Khi thai nhi ổn định cô mới chia sẻ tin vui đến mọi người. Tháng 3/2021, diễn viên Chi Bảo khoe giấy chứng nhận kết hôn với Lý Thùy Chang. Cả hai trải qua hai năm hẹn hò trước khi về một nhà. Họ có chung nhiều sở thích, quan điểm sống. Lý Thùy Chang là CEO một chuỗi thẩm mỹ viện, quen biết với nhiều ngôi sao trong giới showbiz. Cách đây không lâu, cô đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho tòa nhà làm đẹp ở quận 3, TP.HCM, với tổng diện tích 1.500 m2.

