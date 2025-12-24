Viện trưởng Khánh Thi được chồng Phan Hiển nói lời yêu nồng nàn, Diệu Nhi sexy

Sao Việt ngày 23/12: Phan Hiển nhắn nhủ Khánh Thi - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM: "Hôm nay tròn 3 năm ngày cưới và 17 năm bên nhau. Mình vẫn xấu bền vững còn cô ấy ngày càng đẹp. Cảm ơn em đã đồng hành từ khi chưa có gì đến khi anh đạt được những thành tựu nhỏ bé. Hiện tại, anh không mưu cầu gì hơn ngoài việc em có thật nhiều sức khoẻ để có thể hoàn thành ước mơ của mình và luôn hạnh phúc bên anh cùng các siêu quậy nhỏ. Mà phải thú thật hôm nay bận quá nên quên mất kỷ niệm cưới luôn. Yêu em nhiều".

Ca sĩ Đức Phúc được cư dân mạng hết lời khen ngợi hành động tặng xe máy cho 1 tài xế lớn tuổi.

Diễn viên Diệu Nhi mặc cá tính.

Ca sĩ Tâm Đoan quấn quýt ông xã.

Người đẹp Diễm Hương khoe vóc dáng sau 1 tháng sinh con.

Rio - con trai nghệ sĩ Lý Hải và Minh Hà - càng lớn càng điển trai.

Ca sĩ Luna Đào gợi cảm.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc và chồng mặn nồng.

Hoa hậu Giáng My tạo dáng bên hoa.

Ca sĩ Jun Phạm trang hoàng nhà đón Giáng Sinh.