Ngô Thanh Vân ví Huy Trần như 'người hùng của con gái'

Kỷ niệm ngày Huy Trần tròn 35 tuổi, Ngô Thanh Vân chia sẻ nhiều khoảnh khắc anh chăm sóc con gái đầu lòng và bày tỏ niềm hạnh phúc khi luôn có bạn đời kề bên suốt chặng đường vừa qua.

"Sinh nhật của ba năm nay đặc biệt hơn vì có thêm cô gái nhỏ cùng thổi nến - bé Gạo", ngôi sao Hai Phượng bày tỏ.

Theo Ngô Thanh Vân, 100 ngày qua Huy Trần bắt đầu hành trình làm cha với trái tim đầy yêu thương nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Cô thấy anh kiên nhẫn hơn, dịu dàng và thể hiện tình cảm nhiều hơn.

Người đẹp 46 tuổi gọi chồng là điểm tựa, bờ vai vững chãi để cô dựa vào, "là người giữ bình yên cho mẹ và con giữa những hỗn độn đầu đời".

Có những ngày Ngô Thanh Vân thấy mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng sụp đổ, Huy Trần chỉ lặng lẽ ôm lấy vợ, trao cô ánh mắt động viên để cô biết mình không đơn độc.

Nữ diễn viên thấy 100 ngày không dài nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, nỗ lực và cả những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống hai vợ chồng.

Huy Trần đảm nhận pha sữa buổi sáng, không ngại thức đêm cùng vợ ru con ngủ và luôn là người đầu tiên bật dậy lúc tiểu công chúa khóc giữa khuya.

"Cảm ơn ba vì đã cùng mẹ đi qua từng khoảnh khắc, từng đêm trắng, tận hưởng từng nụ cười của con. Cảm ơn ba vì luôn ở đây, yêu thương vô điều kiện, là điểm tựa vững vàng khi mẹ thấy mình yếu đuối nhất", Ngô Thanh Vân nhắn gửi ông xã.

"Đả nữ" cho hay cô chỉ cần nhìn cách chồng ôm và dõi theo hơi thở của bé Gạo là đủ biết tình yêu anh dành cho con lớn đến nhường nào.

Trong mắt Ngô Thanh Vân, Huy Trần là "người hùng của con gái". Cô bày tỏ tình cảm với bạn đời và biết ơn anh đã mang đến cho hai mẹ con mái nhà đầy yêu thương.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Hôm 9/8, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.