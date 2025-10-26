Brooklyn Beckham 'không quan tâm hàn gắn với gia đình'

Theo nguồn tin của Us Weekly, đầu bếp kiêm người mẫu 26 tuổi "đang tập trung sống một cuộc sống yên bình, không ồn ào, không thị phi" bên vợ tại Mỹ.

"Họ đã xây dựng thế giới riêng và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với điều đó", nguồn tin cho biết. "Cả hai muốn mọi chuyện tự nhiên lắng xuống, thay vì cố gắng hàn gắn khi không khí giữa họ với gia đình vẫn còn căng thẳng".

Nguồn tin này cũng khẳng định "rạn nứt lớn" giữa các thành viên nhà Beckham chưa được hóa giải, Brooklyn vẫn chưa liên lạc với cha mẹ - David và Victoria Beckham - cũng như hai em trai Romeo và Cruz. Tuy nhiên, người này không nói rõ liệu Brooklyn có còn nói chuyện với em gái út Harper Seven Beckham hay không.

Brooklyn Beckham và bố mẹ. Ảnh: Wire

Đại diện của Brooklyn Beckham và Nicole Peltz hiện chưa phản hồi trước thông tin này.

Cuối tuần qua, Brooklyn từ chối trả lời câu hỏi về mẹ khi xuất hiện tại sự kiện ẩm thực Blue Moon Burger Bash 2.0. Khi phóng viên Daily Mail hỏi anh về cảm nghĩ khi mẹ ra mắt phim tài liệu riêng trên Netflix, Brooklyn lập tức quay lưng, rời đi.

Vợ chồng Brooklyn đã không dự lễ ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham tại London hôm 8/10. Họ cũng không tới ủng hộ mẹ tại show thời trang ở Paris hồi đầu tháng. Trong khi đó, các thành viên khác trong gia đình đều góp mặt đông đủ. Dù con trai cả vắng bóng, Victoria và David Beckham vẫn nhắc đến con trong bài phát biểu tại sự kiện và trên Instagram, thể hiện sự yêu thương.

Tin đồn mâu thuẫn rộ lên từ tháng 5 sau khi Brooklyn và vợ vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Khi ấy, giới truyền thông cho rằng Brooklyn xích mích với em trai Romeo vì hẹn hò với người mẫu Kim Turnbull - cô gái được cho là từng có thời gian hẹn hò ngắn ngủi với Brooklyn. Tuy nhiên, Kim Turnbull đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và không lâu sau cô chia tay Romeo.

Brooklyn (phải) và hai em trai hiện unfollow nhau trên Instagram.

Các nguồn tin cho biết rạn nứt bắt đầu từ sau đám cưới của Brooklyn năm 2022. Một số tin đồn cho rằng Victoria đã vô tình phá hỏng điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng, khiến Nicola bật khóc và rời khỏi phòng tiệc. Trong khi đó, Victoria được cho là buồn lòng khi con dâu không mặc váy cưới do cô thiết kế, mà mặc váy của nhà mốt Valentino.

Tuần trước, nguồn tin của Heat World cho biết Victoria đã viết thư gửi đến Nicola Peltz, mong muốn làm lành. "Vic không dễ dàng gạt bỏ lòng tự trọng, nhưng đã chủ động nhắn tin cho Nicola. Cô ấy gửi một lá thư viết tay để hỏi liệu họ có thể nói chuyện hay không. Phải mất rất nhiều thời gian để làm điều đó, nhưng cô ấy biết đây là cơ hội tốt nhất để hàn gắn mọi chuyện", nguồn tin cho hay. Con dâu được cho là đã phản hồi lại Vic một cách tử tế, nói rằng cô muốn trò chuyện nhưng thừa nhận đây là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả mọi người.

Brooklyn Beckham cho biết anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và không quan tâm đến việc dư luận bàn tán gì. Ảnh: Instagram Brooklyn