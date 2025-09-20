Cruz đăng loạt thông điệp giận dữ giữa căng thẳng với anh trai và chị dâu

"Sao hai người có thể làm những điều xấu xa thế?", "Cả một gia đình tồi tệ", "Người ta để ý đấy", "Quả báo sẽ đến nhanh thôi", "Ồ, đó là hội chứng Stockholm"... là những câu xuất hiện gần đây trên Instagram Notes của Cruz, theo Page Six. Ca sĩ 20 tuổi cũng gọi người anh nhắm đến là "kẻ tồi", "đồ giả tạo" và nhấn mạnh rằng với anh, họ không còn tồn tại.

Cruz Beckham viết những câu mắng xối xả trên Instagram Notes (hiện đã bị xóa).

Loạt thông điệp gay gắt của con trai út David và Victoria Beckham xuất hiện giữa lúc Cruz bất hòa với anh trai, chị dâu. Đầu tháng này, Cruz cùng anh trai Romeo đã hủy theo dõi vợ chồng Brooklyn trên Instagram. Nguồn tin tiết lộ trên Dailymail, hai em trai đã chặn tài khoản của Brooklyn và Nicola sau khi vợ chồng anh cả ngừng kết nối với gia đình Beckham.

Cruz Beckham (trái) và vợ chồng Brooklyn - Nicola Peltz.

Vào tháng 5, tờ này đưa tin, Brooklyn "đã cắt đứt quan hệ" với hai em trai và không tương tác với bố mẹ, các em trên mạng xã hội. Nguồn tin cho biết nhà Becks vô cùng lo lắng việc Brooklyn quá "si mê vợ" nên bị cô "kiểm soát".

Brooklyn vắng bóng trong các sự kiện gia đình suốt vài tháng qua, không tham dự tiệc sinh nhật bố hồi tháng 5, cũng không chúc mừng bố trên mạng. Vợ chồng người mẫu 25 tuổi im lặng trong Ngày của Cha, Ngày của Mẹ và lơ đi sự kiện Beckham được trao tước Hiệp sĩ. Cả hai cũng không tham gia chuyến du lịch ở St Tropez, Pháp cùng bố mẹ và các em. Trong khi đó, Brooklyn và Nicola Peltz tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày với gia tộc Peltz ở cùng địa điểm vào đầu tháng 7. Trên Instagram, Brooklyn đăng tràn ngập ảnh đi chơi với Nicola. Hai người nhà được anh nhắc đến trên Instagram là bà nội và em gái Harper trong dịp sinh nhật.

Cha đỡ đầu của Brooklyn, danh ca Elton John, được cho là đang cố gắng thuyết phục người mẫu trẻ hàn gắn với gia đình. Elton đã có buổi ăn tối thân mật với Brooklyn và Nicola Peltz tại St Tropez vào giữa tháng 7.

Elton John (phải) ăn tối cùng vợ chồng Brooklyn trong kỳ nghỉ ở St Tropez.

Theo truyền thông Anh, Brooklyn mâu thuẫn với gia đình từ đầu năm nay sau khi em trai Romeo, 22 tuổi, hẹn hò người yêu cũ của anh là Kim Turnbull. Nguồn tin nói rằng Brooklyn không hài lòng khi bố mẹ ủng hộ mối quan hệ của Romeo với Kim Turnbull. Vic và David đã mời Kim tham dự nhiều sự kiện quan trọng của gia đình. Thời điểm đó, Kim lên tiếng phủ nhận từng yêu Brooklyn, cho biết họ chỉ có mối quan hệ bạn bè ở trường vào năm 16 tuổi. Người mẫu Anh, 24 tuổi, hiện cũng đã chia tay Romeo.

Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình được cho là âm ỉ từ ngày Brooklyn cưới vì Nicola Peltz và Victoria không ưa nhau. Giữa những xích mích, Brooklyn viết trên Instagram hồi tháng 5 rằng anh sẽ "luôn chọn vợ".