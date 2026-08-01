Vẻ ngoài nam thần của chàng trai 'như hình với bóng' với Lisa

Hồi tháng 6, người dùng X chia sẻ một bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội, cho thấy Lisa đang dùng bữa tối với bố mẹ và một người đàn ông cao lớn, bí ẩn. Những cư dân mạng tinh ý đã so sánh các chi tiết và nhận ra người đàn ông là Pongtiwat Tangwancharoen (Blue Pongtiwat), làm dấy lên tin đồn Lisa đã giới thiệu bạn trai mới với bố mẹ mình.

Theo các nguồn tin, Lisa và Pongtiwat Tangwancharoen (Blue Pongtiwat) đã là bạn bè nhiều năm. Vào tháng ba năm nay, Lisa tổ chức sinh nhật lần thứ 29 và Blue Pongtiwat đã đến chung vui cùng cô. Blue Pongtiwat sau đó chia sẻ những bức ảnh thân mật của cả hai trên Instagram. Trong ảnh, Lisa mặc bikini gợi cảm, mỉm cười ngọt ngào và tựa vào Blue Pongtiwat, làm dấy lên tin đồn tình cảm giữa hai người.

Hiếm hoi nhắc đến Lisa nhưng khi nói về cô, anh giữ văn phong điềm đạm, chừng mực. Ví dụ, dịp sinh nhật cô, anh viết: "Cheers to you, rockstar!". Trước tin đồn hẹn hò, anh không lên tiếng.

Pongtiwat trong sinh nhật Lisa. Ảnh: X

Pongtiwat Tangwancharoen (Blue Pongtiwat) sinh ngày 15/3/2000, là diễn viên và người mẫu. Gia nhập làng giải trí từ năm 2016, Blue dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình nổi bật, lối diễn xuất tự nhiên và khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ các vai khách mời cho đến những nhân vật chính trong phim truyền hình và điện ảnh.

Tên tuổi của Blue bắt đầu được khán giả Thái Lan chú ý sau khi tham gia các bộ phim truyền hình như Krong Kam, Leh Game Rak và You Are My Heartbeat. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến với anh khi đảm nhận vai chính trong The Family và đặc biệt là Ready, Set, Love (2024) – loạt phim của Netflix giúp hình ảnh của Blue tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế. Báo chí Thái Lan đánh giá anh là một trong những diễn viên trẻ có tiềm năng phát triển nhờ khả năng diễn xuất ổn định, hình ảnh chuyên nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Blue còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống tại Thái Lan. Trên mạng xã hội, anh duy trì hình ảnh gần gũi, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc, du lịch, tập luyện thể thao và cuộc sống thường ngày với người hâm mộ. Tài khoản Instagram của anh hiện thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi, trở thành một trong những kênh kết nối quan trọng giữa anh và cộng đồng người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế.

Ngoại hình sáng của Blue. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Lisa lộ nhiều hint đã dứt tình hoàn toàn với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của tập đoàn LVMH. Theo HK01, Arnault hiện ngừng theo dõi và thích các bài đăng trên mạng xã hội của thành viên Blackpink. Cả hai không hề nhắc về nhau, dù báo chí, dư luận rất quan tâm.

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Từ đầu 2026 đến nay, Lisa chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân như xuất hiện tại Met Gala với vai trò khách mời nổi bật, tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và quảng bá dự án solo. Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi công bố chuỗi show Viva La Lisa tại Las Vegas cuối năm nay. Cô có sức ảnh hưởng lớn trong thời trang lẫn giải trí toàn cầu.