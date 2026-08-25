Jisoo của Blackpink sẽ phát hành đĩa đơn trước khi ra mắt album solo đầu tiên

Jisoo, thành viên cuối cùng của Blackpink ra mắt album solo

Jisoo cũng đã hé lộ về việc phát hành ca khúc mới trên mạng xã hội vào ngày 4/9 tới đây, đánh dấu sự trở lại của cô với âm nhạc mới kể từ sau Eyes Closed (feat. Zayn) phát hành hồi tháng 10/2025. Thông tin chi tiết về bài hát, bao gồm cả tựa đề và thể loại, vẫn chưa được tiết lộ, nhưng ca khúc này được xem là bản phát hành trước cho một album sắp ra mắt. Tuy nhiên ngày phát hành album vẫn chưa được ấn định.

“Bài hát mới lần này sẽ không có sự góp mặt của nghệ sĩ khác, và nó nằm trong album solo đầu tay của cô ấy, bao gồm một số bài hát khác. Joseph Kahn đã đạo diễn video âm nhạc cho đĩa đơn mới này và đang được quay tại Bangkok”, nguồn tin cho biết hôm 24/8. Buổi quay phim diễn ra tại một quận phía đông bắc của Bangkok, tuy nhiên địa điểm cụ thể chưa được tiết lộ.

Jisoo là thành viên cuối cùng của Blackpink ra mắt album solo. (Ảnh: Koreaheral)

Kahn là đạo diễn video âm nhạc nổi tiếng từng đoạt giải Grammy, đã từng hợp tác với nhiều ngôi sao nhạc pop nổi tiếng như Taylor Swift, Britney Spears, Lady Gaga và Eminem.

Jisoo là thành viên cuối cùng của Blackpink phát hành album solo đầy đủ kể từ khi cả bốn thành viên rời YG Entertainment vào tháng 12/2023 để theo đuổi các mục tiêu cá nhân. Trong khi Lisa, Jennie và Rose đều đã phát hành các album solo dưới các công ty riêng của họ, Jisoo lại chủ yếu tập trung vào diễn xuất song song với sự nghiệp âm nhạc.

Sản phẩm âm nhạc mới này của Jisoo sẽ được phát hành chưa đầy một tuần sau khi thành viên cùng nhóm Blackpink là Jennie “nhá hàng” EP mới Fallen Angel.

Jisoo của Blackpink. (Ảnh: Koreaheral)

Jennie ra mắt EP solo thứ 2

Ngày 21/8, Jennie của Blackpink đã đăng tải những hình ảnh cho EP solo sắp ra mắt của mình mang tên Fallen Angel. “Tôi rất vui vì cuối cùng những bài hát này cũng được phát hành dưới tên Fallen Angel, và tôi hy vọng các bạn sẽ sớm được nghe chúng”, Jennie nói trong một thông cáo báo chí từ công ty quản lý của mình, kèm theo những bức ảnh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ của Hollywood xưa.

EP của Jennie gồm sáu bài hát, sẽ bao gồm ca khúc chủ đề Fallen Angel, cùng với Less than a Lover, Sweettooth, Lockitdown, Face và Heaven. Trong đó đĩa đơn chủ đề cùng tên và bài Less than a Lover, được phát hành từ tháng trước. Bài hát này đã ra mắt ở vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng Daily Songs Chart Global của Spotify và đứng đầu bảng xếp hạng Top Songs Chart của iTunes tại 27 khu vực.

Jennie của Blackpink. (Ảnh: Koreaheral)

Ba trong số các bài hát: Sweettooth, Lockitdown và Face đã được phát hành độc quyền dưới dạng album kỹ thuật số trên các nền tảng phát trực tuyến trên toàn thế giới vào chiều 21/8.

Trước Fallen Angel gần 1 năm rưỡi, Ruby là album phòng thu solo đầu tiên của Jennie đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Official Albums Chart Top 100 của Anh. Bốn bài hát trong album gồm 15 ca khúc này đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.