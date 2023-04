Tuyệt sắc giai nhân từng đóng phim Tây Du Ký bị khui lại cảnh phim nhạy cảm

Theo HK01, bộ phim Trung khuyển Bát Công (Hachiko phiên bản Trung Quốc) được phát hành vào ngày 31/3 vừa qua thu hút sự chú ý của khán giả. Phim do Từ Ngang làm đạo diễn, hai ngôi sao gạo cội là Phùng Tiểu Cương và Trần Xung (Joan Chen) đóng chính. Trên mạng xã hội Weibo, Trần Xung cũng chia sẻ nhiều hình ảnh, bài viết tuyên truyền cho phim.

Poster phim "Trung khuyển bát công" (Hachiko phiên bản Trung Quốc)

Thông tin trên Baidu cho biết, sự khác biệt giữa các phiên bản phim Nhật Bản và Mỹ là phiên bản Trung Quốc không sử dụng chó Akita - một giống chó nổi tiếng của Nhật Bản mà sử dụng giống chó bản địa của người Trung Quốc. Tính đến trưa ngày 5/4, doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt mốc 100 triệu NDT (hơn 341 tỷ VND).

Sự trở lại của ngôi sao màn bạc Trần Xung trong bộ phim điện ảnh Trung khuyển Bát Công cũng khiến nhiều khán giả tò mò hơn về đời tư của nữ diễn viên 61 tuổi.

Trần Xung ở tuổi 61 vẫn rất gợi cảm, sắc sảo.

Trần Xung là cái tên quen thuộc với khán giả điện ảnh và truyền hình. Đóng phim từ năm 15 tuổi tới nay, ngôi sao màn bạc Trung Quốc có trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ với vô số giải thưởng đáng nể. Ngoài ra, Trần Xung cũng là sao nữ gốc Hoa hiếm hoi nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Người đẹp sinh năm 1961 được biết đến là tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm trong showbiz Trung Quốc. Thậm chí, tạp chí Time còn gọi Trần Xung với danh xưng “Elizabeth Taylor của Trung Quốc” để khẳng định tài năng và nhan sắc của cô.

Nữ diễn viên 61 tuổi thời trẻ sở hữu nhan sắc được ví là "tuyệt sắc giai nhân".

Tờ Yahoo TW cho biết, Trần Xung được đạo diễn Tạ Tấn phát hiện ra cô có tài năng điện ảnh khi mới 15 tuổi và mời đóng vai chính trong phim Thanh xuân (1976). Tuy không thể coi là sao nhí nhưng với xuất phát điểm được đánh giá là cao trong giới điện ảnh, cái tên Trần Xung được nhiều khán giả biết tới. Năm 1980, cô được giao vai chính trong phim Tiểu Hoa.

Diễn xuất xuất sắc của Trần Xung trong phim giúp cô giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho giải Bách Hoa lần thứ 3. Khi đó, Trần Xung chỉ mới 19 tuổi. Cô cũng nghiễm nhiên trở thành nữ diễn viên trẻ nhất giành giải Bách Hoa.

Trần Xung thuở mới 19.

Năm 1988, bộ phim Hoàng đế cuối cùng/The Last Emperor do Tôn Long và Trần Xung đóng chính được đề cử 9 giải thưởng tại Oscar lần thứ 60, trong đó có giải Phim hay nhất. Năm 1994, tài năng của Trần Xung một lần nữa được khẳng định khi cô nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã Đài Loan cho tác phẩm Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng.

Năm 2007, Trần Xung tiếp tục giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã lần thứ 44 cho phim Ý. Những tác phẩm tiêu biểu khác của Trần Xung còn phải kể đến Sắc giới, Hậu cung Như Ý truyện, Tân Tây du ký 2009,... Trong Tây du ký 2009, Trần Xung đảm nhận vai Quan Âm Bồ Tát. Đây cũng là một trong vai diễn khác lạ của Trần Xung trong sự nghiệp phim ảnh.

Nữ diễn viên đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong "Tây du ký" 2009.

Ngoài đóng phim ở Trung Quốc và Hollywood, sao nữ 6X còn lấn sân làm đạo diễn. Bộ phim Thiên dục/Xiu Xiu: The Sent Down Girl (1998) do Lý Tiểu Lộ đóng chính từng được Trần Xung làm đạo diễn đã lập kỷ lục tại LHP Kim Mã khi giành được 7 giải thưởng bao gồm giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Để tạo ra cú đột phá cho sự nghiệp, Trần Xung quyết định tấn công vào Hollywood. Nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát, cô không gặp khó khăn. Các tác phẩm tiêu biểu của Trần Xung ở Hollywood phải kể tới Saving Face (2005). Năm 2000, Trần Xung không ngại đầu tư 50 triệu USD cho bộ phim Mùa thu ở New York. Năm 2018, minh tinh Trung Quốc góp mặt trong phim Ava đóng cùng Jessica Chastain.

Trần Xung theo đuổi hình tượng gợi cảm.

Theo HK01, nữ diễn viên 61 tuổi có sự nghiệp lẫy lừng với gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng ít ai biết, Trần Xung từng tham gia đóng phim dán mác 18+. Đó chính là bộ phim Temptation of a Monk (1993) kể về mối tình giữa tướng quân Thạch Ngạn Sinh (Ngô Hưng Quốc), Hoắc Đạt (Trương Phong Nghị) và công chúa Hồng Ngạc (Trần Xung). Sau khi phim ra mắt, khán giả bị sốc trước cảnh Trần Xung để ngực trần, diễn cảnh táo bạo với đồng nghiệp nam.

Temptation of a Monk là một trong hai tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của Lý Bích Hoa. Dù danh tiếng kém xa so với Thanh Xà, nhưng Temptation of a Monk vẫn nhận được 7 đề cử tại LHP Kim Mã Đài Loan và 9 giải tại LHP Kim Tượng Hong Kong. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi người hâm mộ thấy Trần Xung "cởi" trên màn ảnh dù cô theo đuổi hình tượng quyến rũ.

Cảnh nóng táo bạo trong phim.

