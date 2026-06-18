Tuyển Anh cấm cầu thủ qua đêm với vợ, bạn gái

Vợ thủ môn Jordan Pickford.

Ban huấn luyện tuyển Anh siết kỷ luật nghiêm ngặt về việc cầu thủ gặp gỡ vợ/bạn gái tại World Cup. Những bóng hồng của ngôi sao tuyển Anh đóng quân tại thành phố Miami, cách đại bản doanh của đội tuyển ở Kansas City hơn 2.200 km. Cầu thủ bị cấm tuyệt đối qua đêm cùng vợ, bạn gái suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Người thân chỉ được cho phép gặp gỡ các ngôi sao tuyển Anh ngay sau khi trận đấu kết thúc, với khoảng thời gian gấp rút.

Lãnh đạo tuyển Anh ra quyết định, xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc chưa từng có tại World Cup 2026. Nếu tiến đến vòng 16 đội, "Tam sư" vắt kiệt sức đá 5 trận trong 17 ngày, bao gồm cả việc di chuyển liên tục. Vì thời gian gặp mặt quá hạn hẹp, tờ The Telegraph tiết lộ chỉ có khoảng một nửa số gia đình cầu thủ Anh quyết định bay sang Mỹ để tiếp lửa cho đội bóng ở giai đoạn vòng bảng.

Bạn gái nóng bỏng của Bellingham.

Tuyển Anh nổi tiếng quy tụ dàn WAGs phức tạp và ồn ào nhất làng bóng đá. Ở thế hệ WAGs của giai đoạn trước 2010, nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ tìm đủ cách để ở cạnh bạn trai, chồng. Dàn WAGs hiện tại của cầu thủ Anh sống khép kín, tôn trọng nguyên tắc của đội tuyển.

Đông đảo bóng hồng của cầu thủ Anh chọn Miami làm nơi lưu trú, vì khu vực này sở hữu nhiều điểm vui chơi giải trí phù hợp cho trẻ em, tiêu biểu như công viên Walt Disney World. Các nàng WAGs như Tolami Benson (hôn thê Bukayo Saka), Ashlyn Castro (bạn gái Jude Bellingham) hay Ellie Watkins (vợ Ollie Watkins) xác định sẽ không gặp nửa kia thường xuyên tại Mỹ. Họ đi du lịch cùng nhau để lấp đầy lịch trình trống.

Trước khi chính thức bước vào World Cup, HLV Thomas Tuchel chủ động nới lỏng kỷ luật tại "đại bản doanh". Họ được tổ chức tiệc tối cùng gia đình và thoải mái dạo phố sau các trận giao hữu.

Tuy nhiên, kể từ khi tuyển Anh hạ cánh xuống Kansas City vào cuối tuần qua, chế độ kỷ luật siết chặt. Ngoài tập luyện và đá bóng, cầu thủ Anh có thể xả stress bằng cách đi đánh golf hoặc chơi tennis.