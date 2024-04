Tuấn Hưng, MC Thành Trung tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

MC Thành Trung nói về quyết định tham gia của bản thân: "Thôi thì cũng cho bằng anh bằng em nên liều mình như chẳng có, thử thách bản thân để đón nhận những trải nghiệm mới trong nghề. Dẫu vẫn biết không nhiều người hâm mộ như các ca sỹ những cũng rất xin mọi người tin tưởng và ủng hộ cho hành trình Chông Gai này ạ".

MC Thành Trung là một trong những gương mặt quen thuộc qua các gameshow khung giờ vàng của VTV trong suốt nhiều năm qua. Với 21 năm làm nghệ thuật và truyền hình, anh từng giữ vai trò MC ở nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau. Một số chương trình tiêu biểu phải kể đến: Gương Mặt Thương Hiệu, The Remix, Nhân Tố Bí Ẩn, Quý Ông Đại Chiến, Không Giới Hạn Sasuke, Giọng Hát Việt Nhí,…

MC Thành Trung là nhân tố nổi bật trên sóng truyền hình.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thành Trung đã xuất sắc nhận được giải thưởng “MC Ấn tượng” tại Lễ trao giải VTV Awards năm 2017 và 2019. Đây là lần đầu tiên MC này trở thành thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc và giải trí.

Sở hữu giọng hát trầm ấm cùng phong cách trình diễn đầy lôi cuốn, Tuấn Hưng chiếm trọn một vị trí riêng trong lòng khán giả suốt 2 thập kỷ qua. Hành trình theo đuổi sự nghiệp của nam ca sĩ là câu chuyện đầy thăng trầm, được ghi dấu ấn bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cống hiến hết mình cho âm nhạc.

Trước thềm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Quả Táo Vàng, ca sĩ này cũng thông báo sẽ tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thường xuất hiện với vai trò huấn luyện viên, lần trở lại với vai trò thí sinh này khiến nhiều khán giả tò mò về Tuấn Hưng.

Nhiều khán giả chờ đợi tương tác giữa Tuấn Hưng và NSND Tự Long.

Như dự đoán từ trước, Jun Phạm là nhân tố tiếp theo xuất hiện ở mùa giải đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam ca sĩ ghi dấu ấn sâu trong lòng công chúng với hành trình hoạt động nghệ thuật đa dạng và phong phú.

Năm 2010, Jun Phạm trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc đình đám 365. Suốt 6 năm hoạt động, nam ca sĩ cùng các thành viên đã gặt hái được vô số thành công qua loạt bản hit đình đám như: Nơi Anh Không Thuộc Về, Hai Cô Tiên, Oh My Love, No Love No Life,...

Với sự xuất hiện của Jun Phạm, nhiều khán giả nhận định mùa giải năm nay của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như "Chạy Đi Chờ Chi phiên bản tái ngộ" khi một loạt thành viên trong dàn cast của chương trình đã ngừng phát sóng này đều xuất hiện như Trương Thế Vinh, BB Trần.

Jun Phạm đã có kinh nghiệm hoạt động trong nhóm nhạc.

Trước đó, chương trình giải trí này giới thiệu 11 “anh trai” tham gia là: Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, các ca sĩ: Bằng Kiều, Trọng Hiếu, Tăng Phúc, HuyR, Rhymastic, Thanh Duy, Thiên Minh, Phạm Khánh Hưng, diễn viên Trương Thế Vinh và BB Trần.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (tên gọi tiếng Anh: Call me by fire) phiên bản Việt mùa đầu quy tụ hơn 30 anh tài cùng nhau thực hiện nhiều thử thách để dành suất debut (đầu tiên) trong nhóm nhạc chiến thắng. Chương trình có cách lựa chọn thí sinh cùng format (cấu trúc) tương tự Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

