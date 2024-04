Lộ diện 30 sao Việt tham gia “Anh trai Say Hi”

Khán giả đang hướng mọi quan tâm tới 2 show truyền hình về sao nam. Sự cạnh tranh ngày càng được đẩy lên cao giữa Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai Say Hi!.

Mới đây nhất, nhà sản xuất của show truyền hình thực tế Anh trai Say Hi! bất ngờ công bố toàn bộ dàn nghệ sĩ gồm 30 gương mặt hội tụ từ các ca sĩ, rapper, diễn viên nổi tiếng.

30 sao nam của "Anh trai Say Hi!" lộ diện

Có thể nói với đội hình này, đây sẽ là một show có sức hút với khán giả trẻ nói riêng và công chúng nói chung.

Loạt tên tuổi đang được yêu thích hiện nay đều có mặt trong dàn line-up như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, ca sĩ Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Erik, Đức Phúc, Quân A.P, Song Luân, Isaac, Quang Hùng MasterD… Bên cạnh đó là dàn anh trai GenZ như Tage, Hải Đăng Doo, Dương Domic, WEAN, Rhyder, Jsol, Negav, Lou Hoàng…

Trên các diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ sự háo hức đồng thời đưa ra những dự đoán về việc sao nam nào sẽ ghi điểm vượt trội trong dàn 30 nghệ sĩ.

“Nguyên dàn cực phẩm”, “Toàn sao hot không à”, “Ủa rồi hốt hết người đẹp trai, người giỏi rồi không định làm mùa sau nữa hả”… là những nhận xét của cư dân mạng trước dàn sao tham gia chương trình. Trong khi đó, khán giả Phương Trần đưa ra so sánh 2 show truyền hình cùng về sao nam: “Kể ra nếu mà tạo boygroup (nhóm nhạc nam - PV) thì dàn bên này giống hơn. Nhưng kiểu anh đại thì bên anh trai kia đỉnh hơn gây tò mò hơn”.

Admin một diễn đàn đưa ra nhận định: “Có thể nói, với đội hình như này thì "Anh Trai Say Hi" thực sự sẽ là 1 show "sống còn" để "lọc" ra những thành viên đắt giá nhất cho 1 boyband. Cá nhân Admin đoán, những cái tên nhiều fame như Đức Phúc, Erik, Anh Tú, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, ... sẽ đi sâu. Những cái tên ít fame hơn hẳn là sẽ "rơi rụng" trước và dự đoán, tỷ lệ bám trụ sẽ khá tương đồng”.

“Thật sự nhìn khả năng làm việc chuyên nghiệp với kĩ năng ngày càng hoàn thiện về mọi mặt của Đức Phúc là thấy đi đến chung kết rồi đó”, bạn Nắng Hạ viết.

“Show này đâu chỉ focus (tập trung – PV) mỗi giọng hát. Nó thi đấu theo hình thức nhóm nhạc mà đâu phải thi The Voice hay Vietnam Idol. Có thể so chỉ mỗi giọng thì Anh Tú nằm trong top giọng tốt nhưng so về vũ đạo, khả năng lead team (lãnh đạo nhóm – PV) và ngoại hình thì Tú phải dè chừng nhiều người trong này lắm. Bản thân công bằng nói bình chọn trong Top 30 này thì Isaac là ổn nhất vì ai cũng biết Isaac vốn từng là leader của nhóm nhạc 365 chưa kể ngoại hình thuộc top đầu trong nhóm này mà vũ đạo cũng tốt , kinh nghiệm trình diễn ca hát cũng lâu năm. Tôi thích Anh Tú từ hình tượng Voi nhưng cuộc thi này nó hội tụ nhiều thứ lắm nên phải nhìn vào tổng thể và công tâm”, một cư dân mạng phản pháo lại ý kiến đề cao “Voi bản đôn” Anh Tú.

Trong khi đó bạn Long Phạm đưa ra ý kiến: “Rapper quá nhiều, mà bên Rap Việt đã không nổi được, qua đây càng khó, nhóm nhạc thì 1,2 rapper là được rồi, mà có Hiếu với Rhyder thì thấy các bạn rapper khác không sáng cửa lắm, trừ khi vocal hay dance mạnh chưa thể hiện bên Rap Việt”.

Đức Phúc hào hứng khi rất lâu mới trở lại với một chương trình âm nhạc thực tế

Nói về quyết định tham gia show truyền hình thực tế này, Đức Phúc chia sẻ: “Đã rất lâu rồi Đức Phúc mới trở lại một chương trình âm nhạc thực tế, đặc biệt lần này lại là cuộc chơi của 30 Anh Trai thi đấu sống còn theo đội hình nhóm nên mình cảm thấy rất hào hứng. Phúc đến đây với một tâm thế đã rất khác Đức Phúc của 9 năm về trước. Nhưng tinh thần và nhiệt huyết thì vẫn vẹn nguyên. Sẽ là một Đức Phúc với tinh thần học hỏi, chơi hết mình, chiến đến cùng và cùng 30 Anh Trai tài sắc vẹn toàn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn nhất”.

Rhyder muốn bứt phá bản thân

Trong khi đó rapper Rhyder cho biết: “Khi bước vào chương trình, được gặp gỡ với mọi người, mình sẽ cố gắng làm một điều gì đó để khán giả nhớ và ấn tượng về mình nhiều hơn. Đây sẽ là một bí mật, khi nào mình xuất hiện các bạn sẽ biết”. Bước vào cuộc đua âm nhạc sôi động nhất mùa hè 2024, Anh Trai Rhyder tuyên bố: “Mình muốn bứt phá bản thân và bứt phá hơn, để cho khán giả có thể thấy được những sự cố gắng, nghiêm túc và tâm huyết của mình khi đến với âm nhạc”.

