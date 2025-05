Vũ Thảo My gây chú ý trong "Em xinh say hi"

Giành ngôi vị quán quân 2 cuộc thi Giọng hát Việt và Our song Vietnam (Bài hát của chúng ta), Vũ Thảo My được kỳ vọng là nhân tố tạo dấu ấn trong chương trình Em xinh say hi.

Vũ Thảo My (đeo kính) và dàn "Em xinh".

Chia sẻ với truyền thông, Vũ Thảo My tiết lộ cô đã từ chối lời mời từ sân chơi âm nhạc quốc tế Sing!Asia quy tụ những tài năng đến từ nhiều nước, để góp mặt trong danh sách 30 "Em xinh". Ca sĩ sinh năm 1997 mong muốn khẳng định bản thân nhiều hơn với khán giả, qua khả năng sáng tác, biên đạo, giọng ca nội lực, nhảy, đu dây... như những gì từng thể hiện trong chương trình trước.

"Đôi khi cơ hội lớn bề ngoài chưa chắc đã hợp với chặng đường mình đang theo đuổi. Tôi tin rằng âm nhạc Việt vẫn luôn cần được tôn vinh, và khán giả quê nhà xứng đáng được thưởng thức những giai điệu đồng điệu nhất. Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để cảm, để hiểu, và để kết nối. Ở lại Việt Nam, tôi cảm thấy mình gần khán giả hơn bao giờ hết", Vũ Thảo My cho hay.

Trước đó, giọng ca Gen Z đã chinh phục sân khấu Our Song Trung Quốc với tư cách khách mời đặc biệt cùng ca sĩ Hoàng Hải.

Vũ Thảo My diện áo blazer kẻ sọc cách điệu để lộ phần áo bralette bên trong, kết hợp cùng chân váy dài trong sự kiện ra mắt "Em xinh say hi".

Nữ ca sĩ đọ sắc cùng "Em xinh" Phương Ly.

Em xinh say hi được ghi hình tại nhiều bối cảnh, hứa hẹn mang đến góc nhìn chân thực, gần gũi nhưng không kém phần hào nhoáng về cuộc sống, phong cách của các cô gái Vbiz.

Mới đây, nhà sản xuất đã công bố 30 nghệ sĩ tranh tài trong chương trình, gồm Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, DANMY, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Liu Grace, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Han Sara, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Mỹ Mỹ, Lamoon, Muộii, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Bích Phương, Đào Tử A1J, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, 52Hz, Orange, Juky San, Phương Ly và Vũ Thảo My.

Cũng như Anh trai say hi, đây sẽ là cuộc chiến khốc liệt, đòi hỏi các nghệ sĩ để lại dấu ấn riêng thông qua kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Vũ Thảo My, Lyly, Orange, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Pháo, Miu Lê... đều là những nghệ sĩ toàn năng, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Trong khi đó, Bích Phương, Bảo Anh, Phương Ly sở hữu lượng fan đông đảo trên thị trường nhạc Việt.

Là "em xinh" gây bất ngờ nhất từ khi công bố, Châu Bùi cho biết: "Tuy đã có thời gian làm nghề lâu dài, nhưng Em xinh say hi là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một Châu Bùi trong âm nhạc là như thế nào, cách mọi người làm việc trong ngành này ra sao. Đây là vinh dự cho một người hoàn toàn mới như tôi có thể tiếp xúc với những người chuyên nghiệp nhất". Nữ fashionista cùng Quỳnh Anh Shyn được kỳ vọng tạo đột phá trong chương trình.