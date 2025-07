Lê Bống ngại ngùng khi bị Tuấn Tú 'khui' chuyện có người yêu

Lê Bống là nữ diễn viên duy nhất xuất hiện trong dàn diễn viên Có anh, nơi ấy bình yên tại họp báo chiều 15/7. Cô vào vai một chiến sĩ công an, có lý tưởng và nảy sinh thiện cảm với nam chính do Tuấn Tú thể hiện trong quá trình làm việc chung tại cơ sở. Khi được hỏi về hậu trường cảnh tình cảm với Lê Bống, Tuấn Tú vừa cười vừa trả lời: "Có bạn của Lê Bống ở đây nên tôi không dám nói đâu".

Diễn viên, tiktoker Lê Bống.

Họp báo kết thúc, mọi chú ý đổ dồn về Lê Bống với nhiều câu hỏi xung quanh bạn trai cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiêm TikToker tỏ ra ngại ngùng, xin phép không chia sẻ thêm để truyền thông tập trung vào bộ phim cũng như vai diễn mới của cô.

"Tôi muốn dành một góc riêng mình và chia sẻ chuyện tình cảm vào thời điểm thích hợp", Lê Bống nói. Cô cũng cho biết thích kiểu đàn ông có trách nhiệm, yêu thương gia đình và những người xung quanh. "Tôi thích người giỏi vì ở bên cạnh, tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họ", cô nói thêm đồng thời cho biết gu bạn trai của mình từ trước đến nay không thay đổi.

Tạo hình của Lê Bống trong vai nữ chiến sĩ công an.

Trước đó, nữ diễn viên chưa từng nhắc đến người yêu và luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Hồi giữa năm 2024, cô gây chú ý khi công khai việc trữ trứng ở tuổi 29. Thời điểm đó, cô cho biết: "Tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Có thể 3-4 năm hay 10 năm nữa tôi mới quyết định có con. Mà khi đó có thể điều kiện sức khỏe của mình không đủ. Chính vì thế, tôi quyết định trữ trứng để sinh ra một em bé khỏe mạnh".

Lê Bống sinh năm 1995, tên thật Lê Xuân Anh, nổi lên như một hiện tượng mạng với những clip nhảy theo trào lưu. Cô từng thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok và có sự nổi tiếng gắn với ồn ào, thị phi liên quan đến ăn mặc phản cảm, phát ngôn gây sốc. Vài năm nay, cô tích cực thay đổi hình ảnh, lấn sân vào showbiz khi cùng lúc theo đuổi nhiều công việc gồm: MC, diễn viên, mẫu ảnh...

MC, diễn viên Tuấn Tú tại họp báo chiều 15/7.

Tích cực hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, Lê Bống được chú ý khi liên tục xuất hiện qua các phim Nhà mình lạ lắm, Lỡ hẹn với ngày xanh, Không thời gian... Vai diễn mới nhất của cô tên Hương, là một nữ chiến sĩ công an nhiệt huyết với công việc tại cơ sở, sẽ lên sóng giờ vàng VTV vào cuối tháng 7. Phim do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, Tuấn Tú đóng chính, nói về công việc và cuộc sống của các chiến sĩ công an cấp cơ sở. Nơi họ làm việc liên tiếp xảy ra các vụ việc như buôn bán hàng giả, mất an ninh trật tự... Có anh, nơi ấy bình yên còn có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội như NSƯT Bá Anh, Vân Dung...