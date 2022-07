Trước đại án "Đấu trí", 25 năm "Cảnh sát hình sự" có gì?

"Đấu trí" sắp lên sóng VTV trong tháng 7 sẽ là phần thứ 40 trong loạt phim "Cảnh sát hình sự" có 25 năm gắn bó với khán giả Việt Nam.

Năm 1997, phần đầu tiên của Cảnh sát hình sự lên sóng, lấy tên Ngược dòng cái chết với 3 tập phim. Suốt 25 năm, cuộc chiến không khoan nhượng giữa thiện và ác, giữa công lý với các thế lực tội ác, giữa trách nhiệm và lòng tham… chưa khi nào thôi mê hoặc khán giả. Những bộ phim truyền hình lấy nhân vật trung tâm là người chiến sĩ cảnh sát đã và đang là món ăn tinh thần không thể thiếu của công chúng. Thời lượng của các phần phim dần được tăng lên, nội dung phức tạp hơn, mỗi câu chuyện được khai thác triệt để và đa chiều hơn. Phim nhiều lần được đề cử và đoạt giải ở những giải thưởng như Liên hoan phim truyền hình toàn quốc, Cánh Diều, Mai Vàng, Ấn tượng VTV...

Mỗi phần phim là một cuộc hành trình đáng nhớ, trong đó ghi dấu ấn sâu sắc trong tâm trí khán giả VTV có thể kể đến những cái tên sau:

Nước mắt của mẹ - 1997

Nước mắt của mẹ là phần thứ 2 trong loạt phim, kể về quá trình điều tra, truy bắt những tên tội phạm cộm cán đã từng vào tù ra tội, điển hình là Bắc “đại bàng”. Sau khi mãn hạn tù, hắn quay lại con đường đâm chém, phạm tội. Phim gây được ấn tượng không chỉ ở màn đấu trí đấu dũng của các chiến sĩ cảnh sát với tội phạm, mà còn vì cảm xúc mạnh mẽ khi tên tướng cướp quay đầu. Cảnh phim Bắc "đại bàng" trở về nhà, quỳ xuống khóc và ôm lấy mẹ đã thành công lấy được nước mắt của rất nhiều khán giả. Bộ ba chiến sĩ cảnh sát trẻ thời đó là NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Hoa Thúy dưới sự dẫn dắt của thủ trưởng Trường (nghệ sĩ Nguyễn Văn Báu) đều trở thành các gương mặt được yêu thích và gắn bó với bộ cảnh phục trên màn ảnh một thời gian dài.

NSƯT Chu Hùng vào vai Bắc "đại bàng", một tên cướp khét tiếng, chuyên kiếm tiền từ việc bảo kê.

Cổ cồn trắng - 2002/2003

Hai phần phim Cổ cồn trắng được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Như Phong. Nhân vật chính của hai phần phim là Tường, một công an điều tra do đại tá, nghệ sĩ Phạm Cường thủ vai. Thay vì các màn rượt đuổi, đánh đấm, nhân vật của anh chú trọng vào các cuộc đấu trí, quá trình điều tra nhiều hơn. Phim khắc họa quá trình những người chiến sĩ công an dũng cảm, ngoan cường đấu tranh với tội phạm ma tuý. Bên cạnh đó là số phận bi kịch của những con người bị cuốn theo hoặc chủ động lao vào guồng xoáy đầy tội lỗi đó. Đây cũng là lần đầu tiên một câu chuyện của Cảnh sát hình sự được làm tới phần 2. Nhân vật ông trùm Tiên Chỉ được dựa trên hình mẫu của trùm xã hội đen Năm Cam.

Chạy án - 2006/2008

Hai phần Chạy án nằm trong số những phần phim thành công nhất của Cảnh sát hình sự. Phim tạo được sự quan tâm, bàn tán rất rộng rãi về mọi khía cạnh từ nhiều đối tượng khán giả ở mọi lứa tuổi. Chạy án kể về cuộc đời Cao Thanh Lâm (Việt Anh), con trai thứ trưởng. Do được nuông chiều và quen thói ăn chơi sa đọa, Lâm dần bước vào con đường phạm tội, nghiện ngập. Phim phản ánh chân thực những góc khuất nhức nhối như tham nhũng, quan liêu, nghiện ngập, cờ bạc... Việt Anh từ một diễn viên trẻ ít tên tuổi, qua vai Cao Thanh Lâm đã được đông đảo khán giả biết đến. Anh cũng trở thành gương mặt quen thuộc với các phim VTV kể từ đó.

"Chạy án" được lấy cảm hứng từ đại án Mai Văn Dâu.

Người phán xử - 2017

Sau Chạy án, phải đến Người phán xử thì Cảnh sát hình sự lại mới được công chúng đón nhận cuồng nhiệt như thế. Làm lại từ kịch bản phim Israel, Người phán xử xoay quanh Phan Quân, chủ tịch tập đoàn Phan Thi, một doanh nhân thành đạt đồng thời là ông trùm trong giới xã hội đen. Việt Anh tiếp tục vào vai quý tử chơi bời, nhưng lần này là con trai ông trùm. Cả vai diễn ông trùm của cố NSND Hoàng Dũng và vai Phan Hải của Việt Anh đều ghi dấu đậm nét trong lòng khán giả với nhiều câu thoại rất đời, rất gần gũi mà cũng giàu triết lý.

Việt Anh bước qua cái bóng của Cao Thanh Lâm "Chạy án" với Phan Hải của "Người phán xử".

Bão ngầm - 2022

Bộ phim gần đây nhất trong loạt Cảnh sát hình sự được chuyển thể từ tiểu thuyết của trung tá Đào Trung Hiếu. Bão ngầm kể về quá trình điều tra phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, vạch trần tên trùm tội phạm trong vỏ bọc của chủ tịch một tập đoàn kinh tế. Bên cạnh cuộc chiến cam go với tội phạm, là cuộc chiến làm trong sạch đội ngũ và đấu tranh trong nội tâm người cảnh sát nhân dân. Dù phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất, sạn trong nội dung… nhưng không thể phủ nhận 72 tập phim Bão ngầm đã nhận được sự quan tâm lớn và giữ cho loạt phim Cảnh sát hình sự luôn là đề tài nóng với khán giả.

Phần thứ 40 của Cảnh sát hình sự là Đấu trí sẽ lên sóng trong tháng 7 này. Lấy cảm hứng từ những những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế như kit test xét nghiệm, bộ phim sẽ phơi bày mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của tội phạm "cổ cồn trắng", liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức. Đấu trí hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện hấp dẫn, những giây phút kịch tính trên màn ảnh cho khán giả.

NSND Trung Anh lần đầu đóng vai cảnh sát trong "Đấu trí".

