Tin nhắn riêng tư giữa Taylor Swift và Blake Lively bị đưa vào hồ sơ tòa án

Theo cập nhật mới nhất từ hồ sơ vụ kiện giữa Blake Lively và bạn diễn Justin Baldoni, loạt tin nhắn riêng tư của cô với Taylor Swift được tòa án mở niêm phong và đưa vào tài liệu công khai. Chúng được gửi trong giai đoạn tranh chấp căng thẳng vào cuối năm 2024, chứa những lời lẽ gây chú ý và được trích dẫn bởi đội ngũ pháp lý của Baldoni nhằm làm rõ mối quan hệ, sự tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Một phần nội dung cuộc trò chuyện cho thấy Blake Lively mô tả Justin Baldoni bằng từ ngữ tiêu cực như "đạo diễn ngu ngốc" (doofus director) hay "gã hề", khi đề cập đến những bất đồng về kịch bản và nghi ngờ cách Baldoni xử lý mối quan hệ công việc với cô. Trong một tin nhắn, Taylor Swift phản hồi: "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu", thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình dành cho bạn thân.

Một phần báo cáo khác tiết lộ ca sĩ tỷ phú sử dụng từ ngữ xúc phạm để ám chỉ Justin Baldoni khi trả lời tin nhắn của Blake Lively, dẫn đến việc đạo diễn 42 tuổi cáo buộc đây là bằng chứng cho thấy hai bên đã lên kế hoạch trước để gây bất lợi cho anh và định hướng dư luận. Tuy nhiên, luật sư của Lively lập luận rằng những tin nhắn này không chứng minh Taylor Swift có bất kỳ vai trò cụ thể nào trong việc sản xuất hay đưa ra ý kiến chuyên môn về kịch bản, và việc gửi tin nhắn chỉ nhằm mục đích trò chuyện riêng tư giữa bạn bè chứ không liên quan đến hành động pháp lý.

Hiện tại, cả phía Blake Lively lẫn Taylor Swift đều giữ im lặng trước truyền thông về các tin nhắn đã công khai. Đại diện của giọng ca Bad Blood từng nhiều lần khẳng định cô không dính líu đến bất kỳ quyết định nghệ thuật, sáng tạo hay sản xuất nào của bộ phim It Ends with Us. Còn Justin Baldoni, thông qua đội ngũ pháp lý, tiếp tục sử dụng tài liệu này như một phần bằng chứng nhằm hỗ trợ quan điểm rằng cuộc tranh chấp đã vượt ra ngoài phạm vi nội bộ sản xuất và trở thành cuộc chiến truyền thông phức tạp có ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp.

Taylor Swift, Blake Lively và Justin Baldoni (từ trái qua).

Trước đó, tháng 5/2025, Justin Baldoni đệ đơn yêu cầu triệu tập Taylor Swift làm nhân chứng trong vụ kiện, với cáo buộc Blake Lively đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với ngôi sao 36 tuổi để gây sức ép buộc anh chấp nhận sửa đổi kịch bản theo ý cô. Đội ngũ pháp lý của Swift lập tức lên tiếng khẳng định cô không tham gia quá trình tuyển diễn viên hay sản xuất bộ phim, và việc cô cho phép sử dụng ca khúc My Tears Ricochet trong dự án là hoàn toàn độc lập với nội dung tranh chấp.

Sau đó, Baldoni đã rút yêu cầu triệu tập Swift vì tòa án phản đối hành vi lạm dụng thủ tục, nhưng mở đường cho luật sư của anh được quyền thu thập và xem xét các tin nhắn liên quan giữa Lively với Swift trong bối cảnh vụ kiện.

Diễn biến này xuất phát từ vụ tranh chấp pháp lý ban đầu của Blake Lively vào tháng 12/2024, khi cô nộp đơn khiếu nại dài 80 trang cáo buộc Justin Baldoni quấy rối tình dục trên phim trường It Ends with Us và tạo ra môi trường làm việc thù địch, bôi nhọ danh tiếng của cô. Baldoni phủ nhận tất cả cáo buộc và đáp trả bằng loạt phản tố, trong đó có yêu cầu bồi thường lên đến 400 triệu USD, cũng như cáo buộc Lively cùng chồng - tài tử Ryan Reynolds - và công ty đại diện đã phát động chiến dịch bôi nhọ danh dự anh qua báo chí. Một phần phản tố đó đã bị tòa án bác bỏ vào tháng 6/2025, nhưng vụ việc vẫn tiếp tục với các cáo buộc khác và hướng đến phiên tòa dự kiến diễn ra tháng 5 năm nay.