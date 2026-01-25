Blake Lively bất an vì tình bạn với Taylor Swift rạn nứt

Giữa lúc Blake Lively vướng vào cuộc chiến pháp lý với bạn diễn Justin Baldoni trong phim It Ends With Us, những tài liệu mới được tòa án mở niêm phong đã tiết lộ cách cô và Taylor Swift đối diện với trục trặc trong mối quan hệ bạn bè.

Taylor Swift và Blake Lively.

Theo hồ sơ, ngày 4/12/2024, Lively nhắn cho Swift: "Mình không biết có nên hỏi không, nhưng mình cảm thấy nên làm vậy... Mọi chuyện giữa chúng ta vẫn ổn chứ? Mình thấy bản thân là một người bạn tệ vì suốt nhiều tháng chỉ nói về những chuyện tiêu cực của bản thân. Cậu đã rất bao dung, không chỉ luôn ở bên mình mà còn không trách cứ vì quá chìm trong những chuyện đó".

Blake Lively cho biết chồng cô, nam diễn viên Ryan Reynolds, đã khuyên nên nói chuyện thẳng thắn với Taylor Swift để tháo gỡ hiểu lầm. Cô viết tiếp: "Nếu vô tình làm điều gì đó khiến cậu buồn, mình luôn mong có cơ hội để trở thành một người bạn tốt hơn. Mình biết cậu rất bận và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, nên mình không dám mong chờ gì thêm".

Swift - khi đó chỉ còn vài ngày là kết thúc chuyến lưu diễn thế giới Eras Tour - thừa nhận cảm xúc lo lắng của Lively là "không sai", nhưng cũng nhấn mạnh rằng chuyện này "không quá nghiêm trọng".

Nữ ca sĩ đáp lại: "Mình chỉ đang kiệt sức ở mọi khía cạnh của cuộc sống, và trong vài tháng gần đây cảm giác có một vài sự thay đổi trong cách cậu nói chuyện với mình. Đúng là có rất nhiều chuyện liên quan đến Justin, và mình hiểu cảm giác khi bị cuốn vào những điều như vậy".

Swift nói thêm rằng cô cảm thấy những tin nhắn gần đây của Blake giống như đang viết email công ty gửi cho hàng trăm nhân viên. Cô muốn Blake trở lại làm một người bạn hài hước, cá tính và nói chuyện tự nhiên như trước.

Nữ ca sĩ 36 tuổi cũng bày tỏ sự cảm thông với Lively: "Mình biết cậu cảm thấy bị tấn công từ mọi phía vì những lý do vô lý, nên cậu cố giải thích mọi thứ quá nhiều... Điều đó vô tình tạo ra khoảng cách. Cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ cần quay lại là được".

Sau đó, Lively phản hồi bằng tin nhắn hài hước và cởi mở hơn, thừa nhận mình đã trở nên quá thận trọng khi nhắn tin vì cảm giác bị hiểu lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới bạn thân. Swift giữ không khí nhẹ nhàng khi đáp lại, đùa rằng đoạn đầu tin nhắn của Lively khiến cô bật cười.

Taylor Swift và Blake Livey cùng nhau đi xem bóng bầu dục vào tháng 10/2023.

Hồ sơ vụ kiện cũng tiết lộ những tin nhắn trao đổi giữa Blake Lively và Taylor Swift trong quá trình sản xuất phim It Ends With Us, trong đó nữ diễn viên nhờ bạn thân xem qua kịch bản mà cô đã chỉnh sửa trước khi họ có cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của Blake. Trong một tin nhắn, Blake Lively gọi Justin Baldoni là "đạo diễn ngu ngốc" và "một gã hề". Taylor Swift đáp lại: "Mình sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu".

Trước đó, Swift từng bị kéo vào vụ kiện khi Justin Baldoni - đạo diễn kiêm diễn viên chính - cáo buộc Blake Lively lợi dụng tình bạn với Taylor để gây sức ép sáng tạo cho bộ phim. Tuy nhiên, đại diện của Swift đã phủ nhận hoàn toàn sự can dự, khẳng định cô chỉ cho phép sử dụng ca khúc My Tears Ricochet trong nhạc phim.

"Taylor Swift chưa từng đặt chân tới phim trường. Cô ấy không tham gia vào khâu casting, không có quyết định sáng tạo nào, không dựng nhạc phim, không xem bản dựng và cũng không góp ý cho bộ phim", người phát ngôn của Swift nói.

Vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni bùng nổ từ tháng 12/2024, khi Lively tố cáo bạn diễn quấy rối tình dục và bôi nhọ hình ảnh cô trong quá trình quảng bá phim. Baldoni phủ nhận và kiện ngược lại, yêu cầu bồi thường 400 triệu USD vì bị vu khống. Justin cũng cáo buộc Blake sử dụng quyền lực của mình trong ngành giải trí để chèn ép anh trong quá trình làm phim.

Từ khi vụ ồn ào này diễn ra, Blake Lively và Taylor Swift - đôi bạn thân thiết từ năm 2015 - đã không xuất hiện cùng nhau trước công chúng.