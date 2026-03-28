Trang Pháp đối đầu các chị đẹp

Trang Pháp thông báo gia nhập đường đua Đạp gió 2026 tại Trung Quốc chiều 27/3. Chia sẻ về quyết định lần này của mình, Trang Pháp khẳng định dù hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mang đến cho cô nhiều điều nhưng cô vẫn mong muốn được học hỏi nhiều hơn.

"Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn", Trang Pháp cho biết.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 tại Trung Quốc.

Nữ ca sĩ cho rằng sự hoài nghi luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, cô chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào.

"Tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, tôi mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu", Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp cũng bày tỏ mong muốn được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ, đồng hành của khán giả trong hành trình đầy thử thách sắp tới. Trước Trang Pháp, Việt Nam đã có hai nghệ sĩ là Chi Pu và Suni Hạ Linh tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc.

Nữ ca sĩ khẳng định mong muốn quảng bá âm nhạc, văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua chương trình Đạp gió 2026.

Theo thông tin được lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc, mùa mới của Đạp gió phá vỡ thông lệ 6 mùa trước khi quyết định chuyển sang hình thức phát sóng trực tiếp toàn bộ sân khấu biểu diễn. Toàn bộ 7 sân khấu chính của chương trình gồm sân khấu mở màn, 5 vòng công diễn và đêm chung kết đều được phát sóng trực tiếp, không chỉnh sửa hậu kỳ và không chỉnh giọng. Điều này đồng nghĩa mọi phần trình diễn của nghệ sĩ đến với khán giả theo đúng thời gian thực.

Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi khá táo bạo của nhà sản xuất. Trong các chương trình tạp kỹ quy mô lớn, việc ghi hình trước rồi biên tập hậu kỳ luôn được xem là phương án an toàn nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh. Việc chuyển sang phát sóng trực tiếp khiến áp lực sân khấu dành cho nghệ sĩ tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời cũng giúp chương trình tăng tính chân thực.

Sau 6 mùa phát sóng thành công, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trở thành một trong những show truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, giúp nhiều nghệ sĩ nữ tái khẳng định tên tuổi và tìm lại ánh hào quang sự nghiệp.