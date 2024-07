Trấn Thành là đạo diễn xuất sắc nhất

Tối 6/7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 (DANAFF II) diễn ra với sự tham dự của các ngôi sao, chuyên gia điện ảnh.

Một số giải thưởng chính của LHP gồm hạng mục Phim châu Á dự thi (do Ban Giám khảo Phim châu Á quyết định), hạng mục Phim Việt Nam dự thi (do Ban giám khảo Phim Việt Nam quyết định), khán giả cho Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải Thành tựu điện ảnh…

Trấn Thành dự sự kiện cùng vợ Hari Won. Anh thắng mục Đạo diễn xuất sắc trước Lý Hải và Vũ Ngọc Đăng. Bên cạnh đó, phim Mai được vinh danh cho Phim Việt Nam xuất sắc. Trên sân khấu, đạo diễn phim Mai tiếc nuối vì các diễn viên vướng lịch trình, không thể có mặt chung vui.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tại bế mạc và lễ trao giải DANAFF II.

Anh thay mặt Phương Anh Đào nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Trấn Thành cảm ơn Hari Won dành nhiều đêm nằm nghĩ kịch bản với anh. “Tối nay mình làm cái kịch bản nữa nhé" - anh hài hước nói.

Nam đạo diễn nói đang tìm cách cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và đại chúng và dành lời cảm ơn vì giải thưởng tạo nhiều cơ hội để điện ảnh nước nhà vươn xa. LHP năm ngoái, Nhà bà Nữ giúp Trấn Thành thắng giải Đạo diễn xuất sắc và Phim Việt hay nhất.

Mai ra mắt dịp Tết 2024, đã đạt doanh thu trên 22 triệu USD (gần 540 tỉ đồng), tính cả doanh thu kỷ lục trong nước và quốc tế. Tác phẩm trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Vai diễn người đàn ông cay nghiệt phim Con Nhót mót chồng giúp Thái Hòa nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Danh sách đề cử ngoài Thái Hòa có tên Võ Điền Gia Huy (phim Kẻ ăn hồn) và Doãn Quốc Đam (phim Đào, phở và piano).

Thái Hòa thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, khán giả và ê-kíp đã tin tưởng, đồng hành.

Những dạng vai số phận, nhiều sắc thái tâm lý là điểm mạnh của Thái Hòa. Đây là lần ba vai phim Con Nhót mót chồng giúp anh bội thu giải thưởng. Năm 2023, vai diễn giúp Thái Hòa thắng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam và Nam diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc tại Cánh Diều Vàng.

