Trấn Thành đưa thông báo chấn động cho 30 anh trai

Mùa 2 tiếp tục đổi mới

Tối 1/11, chương trình tiếp tục mang đến bất ngờ khi MC Trấn Thành công bố thông tin quan trọng. Theo đó, Anh trai say hi 2025 sẽ có 18 người bước vào vòng chung kết. Khác với mùa trước khi Anh trai say hi 2024 và Em xinh say hi chỉ chọn Top 16, mùa giải 2025 hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và kịch tính hơn cho khán giả.

“Không có chuyện Live Stage 3 không có người bị loại, nhưng tôi mang đến tin chấn động. Lần đầu chung kết Anh trai say hi có 18 thí sinh”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành đưa thông báo chấn động với 30 anh trai.

Trước đó ở tập 5, màn loại trừ sau Live Stage 2 đã không có anh trai nào phải ra về. Khi đó, Trấn Thành thông báo chương trình đã có quyết định chưa từng có khi giữ nguyên 30 anh trai.

MC chia sẻ BTC đánh giá cao sự cống hiến trong các tiết mục của các nghệ sĩ và tinh thần xem nhau như người nhà, thế nên cuối cùng sau vòng thi này sẽ không ai phải ra về. Màn công bố loại hụt 6 anh trai gây sốc vì chưa từng có tiền lệ tại Vũ trụ say hi.

Các anh trai bước vào chặng thi mới với Live Stage 3. Ở vòng này, 30 anh trai sẽ được chia thành 6 nhóm, tham gia vào hai lượt đấu: Lượt 1 - Đấu nhóm và Lượt 2 - Dance Battle. Tổng điểm của mỗi nhóm được tính dựa trên tổng bình chọn nhóm cùng điểm thưởng từ phần Dance Battle (nếu có). Sau hai lượt thi, nhóm có tổng điểm cao nhất sẽ được đảm bảo an toàn, trong khi 5 nhóm còn lại, những Anh trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ phải dừng chân tại Live Stage 3.

Bất ngờ từ Bảo Thy, Min

Live Stage 3 của Anh trai say hi chứng kiến bốn phần trình diễn. Đêm thi trở nên sôi động với sự xuất hiện của các nữ khách mời, đặc biệt là Bảo Thy và Min.

Đội CongB gồm Negav, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân và khách mời Em xinh Mỹ Mỹ mang đến phần trình diễn Đoạn kịch câm . Đây là sân khấu ma mị, đậm chất điện ảnh. Bản phối Pop - Funk - House cùng tiếng kèn pasodope tạo nên âm hưởng lạ tai.

B Ray gây bất ngờ khi không chỉ rap mà còn hát và trình diễn tự tin hơn trước, trong khi Mỹ Mỹ được nhận xét “bùng nổ visual”, thể hiện kỹ thuật nhảy điêu luyện và làm chủ sân khấu. MC Trấn Thành đánh giá đây là tiết mục “tự do, khó đoán và rất đúng gu”.

Bốn sân khấu trong tập 7 Anh trai say hi.

Trong khi đó, đội Phúc Du cùng OgeNus, Bùi Duy Ngọc, Otis, RIO và khách mời Em xinh 52Hz chọn khuấy động trường quay với Em đã chờ anh bao lâu . Bài nhạc là hành trình chữa lành sau tổn thương, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản. Giọng ca của nhóm là Bùi Duy Ngọc cùng phần kết hợp sâu lắng giữa vợ chồng RIO và 52Hz được xem là điểm sáng của màn trình diễn.

Khi chiếu livestream, sân khấu gặp sự cố kỹ thuật khiến âm thanh gián đoạn ngay từ đầu tiết mục. Trên nền tảng YouTube, nhiều người xem phản ánh âm thanh bị tắt mở liên tục. Khi phát lại sự cố này chỉ là lỗi đường truyền, khán giả hiện tại vẫn có thể xem bình thường trên YouTube.

Tiếp nối là đội Dillan Hoàng Phan với buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee và khách mời Bảo Thy gây chú ý với sân khấu Make up . Lấy cảm hứng từ hình ảnh tảng băng và hiệu ứng tuyết rơi, phần trình diễn với gam trắng chủ đạo, được khán giả nhận xét là một trong những tiết mục “cháy” nhất đêm.

Dillan Hoàng Phan lần đầu thể hiện verse rap tiếng Anh, trong khi Bảo Thy xuất hiện ở phần bridge, mang lại cảm giác hoài niệm xen lẫn mới mẻ. Dù vắng bóng sân khấu nhiều năm, nữ ca sĩ vẫn giữ vững phong độ, giọng hát ngọt. Một số khán giả cho rằng sự xuất hiện của Bảo Thy khiến ca khúc trở nên dễ nghe hơn.

Min (trái) và Bảo Thy hỗ trợ các anh trai.

Khép lại chương trình, đội Cherry gồm Ngô Kiến Huy, Karik, Sơn.K, Vương Bình, Vũ Cát Tường và khách mời Min đem đến màn trình diễn Hơn là bạn . Sân khấu được tái hiện trẻ trung, màu sắc học đường và được đánh giá “có khả năng replay cao nhất” của đêm thi.

Bài hát mang hơi hướm Pop Rock - Punk hiện đại, giai điệu sôi động, lan tỏa năng lượng tích cực. Sự xuất hiện của Min không chỉ giúp phần âm nhạc thêm tươi mới mà còn khiến bố cục bài hát hài hòa, dễ chịu. Đặc biệt bộ ba Ngô Kiến Huy - Karik - Vũ Cát Tường được khen đã khéo léo nhường spotlight cho các thành viên trẻ, giúp sân khấu trở nên đồng đều, tươi sáng và giàu năng lượng.