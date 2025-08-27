Mỹ nam một thời xuất hiện với ngoại hình khó nhận ra

Theo Sohu, Trần Quán Hy xuất hiện với ngoại hình khó nhận ra khi tham gia một sự kiện tại Thượng Hải (Trung Quốc). Loạt ảnh từ giới truyền thông cho thấy nam diễn viên kiêm ca sĩ sở hữu khuôn mặt góc cạnh, nhiều nếp nhăn, mái tóc chớm bạc, khom lưng khi di chuyển.

Khi chụp hình, Trần Quán Hy thường xuyên nở nụ cười tươi nhưng vẻ ngoài "hao hụt" đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều khán giả nhận xét kể từ khi rời xa showbiz, anh dần khép mình trước công chúng, mất đi sự tự tin.

Số khác thẳng thắn hơn khi để lại bình luận rằng Trần Quán Hy già hơn nhiều so với tuổi 45. Cũng có người so sánh Trần Quán Hy với Tạ Đình Phong, bởi cả hai đều sinh năm 1980, là bạn đồng niên.

Đáng chú ý, mới đây, Nike - hãng thời trang thể thao nổi tiếng nộp đơn kiện Trần Quán Hy vì vi phạm hợp đồng. Công ty Juice Los Angeles LLC của nam diễn viên cũng bị nêu tên là đồng bị đơn trong vụ việc.

Ban đầu, thông tin số tiền bồi thường lên tới 126 triệu USD khiến dư luận "sốc nặng". Tuy nhiên, Nike sau đó làm rõ rằng con số thực tế chỉ hơn 126.000 USD, sự chênh lệch này xuất phát từ lỗi nhập liệu trong hồ sơ tòa án.

Nike cho biết khoản tiền trên liên quan đến các đơn hàng chưa được thanh toán. Trần Quán Hy - người đã ký cam kết bảo lãnh khoản nợ, cùng Juice Los Angeles LLC vẫn chưa thực hiện việc chi trả kể từ khi Nike gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 11/2024. Đơn kiện yêu cầu bị đơn thanh toán toàn bộ số tiền gốc, lãi phát sinh và các khoản phí liên quan.

Trần Quán Hy (Edison Trần) sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và châu Á nói chung những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1980 từng lao đao sau bê bối ảnh nóng năm 2008, khi hơn 1.300 bức ảnh riêng tư của anh và nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi, bị phát tán trên mạng. Vụ việc gây chấn động toàn châu Á, làm sụp đổ hình ảnh của nhiều ngôi sao và buộc Trần Quán Hy rời Hong Kong để sang Mỹ sinh sống.

Những năm gần đây, Trần Quán Hy tái xuất với vai trò doanh nhân. Anh là nhà sáng lập thương hiệu thời trang CLOT, từng hợp tác lâu dài với Nike để cho ra đời nhiều mẫu giày đình đám như Kiss of Death CLOT x Nike Air Max 1 và Silk CLOT x Air Force 1 Low. Mối hợp tác kéo dài gần 2 thập niên trước khi Trần Quán Hy tuyên bố chuyển sang hợp tác với Adidas vào tháng 10/2023, chấm dứt quãng thời gian gắn bó với Nike.

Về đời tư, anh kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi năm 2017 và có một con gái tên Alaia. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, xây dựng hình tượng người chồng, người cha tận tụy.

Dù đã rời khỏi showbiz, nhưng đời tư của Trần Quán Hy vẫn thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhiều người thừa nhận anh đã nỗ lực xây dựng lại cuộc sống ổn định và có trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ kiện từ Nike một lần nữa đưa tên tuổi nam diễn viên trở lại tâm điểm truyền thông, như một chương mới trong hành trình từ "bad boy" tai tiếng đến doanh nhân thành đạt và người đàn ông của gia đình.