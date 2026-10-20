Trấn Thành - Hari Won tung bộ ảnh tình tứ, tận hưởng kỳ nghỉ tại Ai Cập

Trên trang cá nhân, Trấn Thành hào hứng chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chuyến du lịch Ai Cập. Nam MC dí dỏm gọi những hình ảnh mình ghi lại là màn “múa 4 màu” giữa khung cảnh cát vàng đặc trưng của vùng đất này.

Không chỉ thích thú trước cảnh sắc và những trải nghiệm mới lạ, anh còn úp mở rằng chuyến đi vẫn còn nhiều khoảnh khắc ấn tượng chưa được công bố, hứa hẹn tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ trong thời gian tới.

Trước đó, Trấn Thành trên trang cá nhân đã nói vui về chuyến đi của mình. Anh cho biết, bằng một sự trùng hợp đặc biệt, cả ba dự án lớn mà anh tham gia trong năm nay gồm Running Man, Tinh Hà Say Hi và EM 2027 đều hoàn tất phần ghi hình chỉ trong cùng một tuần. Nam nghệ sĩ xem đây là dấu mốc đáng nhớ sau quãng thời gian tập trung cho lịch trình làm việc dày đặc, với nhiều nhiệm vụ và áp lực phải hoàn thành. Khi những công việc quan trọng đã khép lại, Trấn Thành quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời đưa bà xã Hari Won đi chơi để cả hai có dịp thư giãn sau những ngày bận rộn.

Chia sẻ của nam nghệ sĩ cũng cho thấy anh muốn tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi không vướng lịch ghi hình để tận hưởng cuộc sống riêng, bù đắp cho những ngày tất bật với công việc. Trước khi rời TP.HCM, Trấn Thành hào hứng thông báo kế hoạch đưa vợ đi xả hơi, khép lại một tuần làm việc căng thẳng bằng chuyến đi dành cho hai vợ chồng.

Khi sang Ai Cập, Trấn Thành không ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng.

Về hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won, họ chính thức về chung một nhà vào ngày 25/12/2016 sau khoảng một năm hẹn hò. Thời điểm công khai tình cảm, cả hai đối mặt với không ít áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cặp đôi đã chứng minh tình cảm bền vững qua nhiều năm chung sống.

Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và luôn dành cho đối phương những lời yêu thương công khai. Nữ ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ sự tự hào khi có người bạn đời luôn yêu thương, chăm sóc và ủng hộ mình. Trong khi đó, Trấn Thành cũng khẳng định Hari Won là hậu phương vững chắc giúp anh tập trung phát triển sự nghiệp.

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM. Nhờ lối dẫn dắt hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến tốt, Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Rap Việt, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo và nhiều gameshow khác.

Bên cạnh vai trò MC, anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Cua lại vợ bầu, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi các bộ phim Bố già, Nhà bà Nữ và Mai, Thỏ ơi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam.