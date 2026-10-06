Tô Dũng tiết lộ cái kết phim 'Mùa hè năm ấy'

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đã lên sóng 25 tập và đang đi vào chặng cuối đầy hấp dẫn với những diễn biến ở giai đoạn trưởng thành của dàn nhân vật chính. Đặc biệt là câu chuyện của Khánh do Tô Dũng thủ vai. Khánh quyết định về quê nối nghiệp xưởng mộc của gia đình, những hiểu lầm ở quá khứ giữa anh và Phương (Minh Thu) đã được giải quyết. Vì cả hai đều còn vẹn nguyên tình cảm dành cho nhau nên họ dường như đang yêu lại từ đầu.

Tuy nhiên, sự phản đối của bà Ngọc (Vân Dung) - mẹ của Phương cùng với sự "phá đám" của Tùng (Trọng Lân) vẫn là rào cản rất lớn mà không biết Khánh, Phương có vượt qua được không. Mặc dù vậy, Khánh vẫn quyết tâm để chứng minh mình là người đàn ông của đời Phương và muốn bà Ngọc có cái nhìn thiện cảm, chấp nhận làm con rể trong tương lai.

Hậu trường "Mùa hè năm ấy".

Chia sẻ trên Thời báo VTV, diễn viên Tô Dũng cho biết, ở giai đoạn trưởng thành là sự tiếp nối tinh thần của 10 tập đầu tiên "Mùa hè năm ấy". Thời gian cùng các biến cố đã làm con người thay đổi ít nhiều. Tuy nhiên, ekip làm phim và bản thân Dũng mong muốn rằng, dù cuộc đời có đẩy mình đi như thế nào đi nữa thì bản ngã của mình vẫn còn đó.

Sự năng động, yêu đời, yêu thương mọi người của Khánh sẽ vẫn còn đó. Có những lúc Khánh xù xì, có lúc tâm trạng, nhưng bản chất Khánh là một người năng động. Ở giai đoạn về sau này, Dũng tin mọi người sẽ thấy được hình ảnh đó. Tô Dũng bật mí với khán giả một chút là càng về sau, cuộc đời của Khánh sẽ càng tươi sáng hơn.

Tô Dũng ấn tượng với cảnh quay bế Phương (Minh Thu) lên xe máy.

Nói về tình yêu lãng mạn trong phim, diễn viên Tô Dũng cho biết cảnh thích nhất chính là cảnh bế Minh Thu (vai Phương) ngồi lên trên yên xe. Hôm đó là một ngày khá đẹp trời cùng với một cảnh quay vô cùng lãng mạn như thế, Dũng hy vọng có thể chuyển tải được cảm xúc tới khán giả.

Bật mí về cái kết của phim, Tô Dũng cho hay, khán giả có thể tin rằng "Mùa hè năm ấy" là một bộ phim mà tất cả các nhân vật đều muốn hướng tới những điều tốt đẹp. Thế cho nên, dù có sóng gió đi chăng nữa thì Dũng nghĩ sau đó, mọi người sẽ có được hạnh phúc riêng của mình mà thôi.

Mối quan hệ giữa Khánh và Tùng Jun (Trọng Lân) đang thu hút người xem ở những tập gần đây.

Cũng theo Tô Dũng, sẽ có rất nhiều thứ đáng xem, đó là hành trình tìm lại hạnh phúc, tìm lại tình yêu của Khánh - Phương. Hội bạn thân Khánh, Phương, Hoàng, Ly... hóa giải những hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Rất nhiều tình tiết sẽ chờ đón mọi người ở những tập tiếp theo và hy vọng rằng khán giả sẽ yêu thương "Mùa hè năm ấy" đến những tập cuối cùng.

(Ảnh: VTV, VFC, FBNV)