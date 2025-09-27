Tổ ấm rộng 75m2 của Jun Phạm, nơi chữa lành cực chill

Trên Instagram, nam ca sĩ Jun Phạm lập hẳn một tài khoản riêng để chia sẻ hình ảnh mèo cưng cùng những góc chill trong căn hộ. Tổ ấm của nam ca sĩ tọa lạc tại Vinhomes Landmark 81, rộng 75m2 với 2 phòng ngủ và 2 toilet. Không đơn thuần là chỗ ở, căn hộ còn phản chiếu rõ gu thẩm mỹ cực nghệ của Jun Phạm: Mộc mạc, ấm áp nhưng vẫn đầy sáng tạo, khiến ai lướt qua cũng không thể rời mắt.

Ai nhìn cũng mê mẩn và nhận xét nhà Jun Phạm hệt như quán cafe vì đẹp.

Nam ca sĩ từng chia sẻ anh rất yêu thích văn hoá Nhật, follow nhiều Instagram nổi tiếng của Nhật và cũng thích sự đơn giản, tinh tế trong cách bài trí, sắp xếp nhà cửa của họ. Do vậy, đây cũng chính là nguồn cảm hứng trong mọi quyết định decor căn hộ của Jun.

Jun Phạm đề cao việc các món đồ phải match với nhau từ chất liệu đến tone màu. Các món đồ trong nhà của Jun hiện đang theo màu chủ đạo là nâu gỗ, xen lẫn với đó là những mảng xanh lá cây... Tone màu này cũng giúp cho căn chung cư của Jun trở nên ấm cúng hơn, tạo cảm giác thư giãn, thoải mái khi về nhà.

Ở phòng khách, Jun Phạm bài trí không gian đọc sách, tủ đựng đồ dùng theo phong cách cổ.

Đặc biệt, nhiều người còn nhận xét từ cách bày trí đến tone màu mà Jun lựa chọn gần giống với xu hướng của các quán cafe hot hit hiện nay. Ngôi nhà vừa có một chút vintage, hoài niệm nhưng lại vẫn trendy, hợp thời. Khi nghe lời khen như vậy, Jun Phạm còn hóm hỉnh khẳng định: "Phải đẹp hơn quán cafe chứ".

Tổ ấm của Jun Phạm được ốp sàn gỗ sang trọng.

Phòng khách là một trong những không gian được Jun Phạm chăm chút và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là sân chơi quen thuộc của dàn mèo cưng trong nhà, vô tình biến thành background check-in cực xịn cho "các boss".

Toàn bộ không gian đều do Jun Phạm tự tay decor. Anh từng chia sẻ bản thân có thói quen "tha đồ về nhà", nên phòng khách quy tụ đủ kiểu phụ kiện từ đồ mới tinh đến món secondhand độc lạ.

Nhìn qua tưởng lộn xộn, nhưng thực chất là sự hòa quyện khéo léo giữa phong cách Japandi tối giản, Wabi-sabi mộc mạc và Rustic phóng khoáng. Từng món đồ đều được sắp xếp hợp lý, đẹp mắt và có câu chuyện riêng, khiến phòng khách của Jun Phạm không chỉ ấm cúng mà còn rất cá tính.

Khu vườn nho nhỏ nơi ban công của Jun Phạm.

Nam ca sĩ còn tích cực trồng cây xanh nơi ban công.

Ban công nằm ngay cạnh phòng khách, tuy diện tích nhỏ nhưng lại được Jun Phạm biến thành một góc chill đúng nghĩa. Anh khéo léo sắp đặt nhiều chậu cây xanh: Có chậu đặt gọn ở góc nhà, chậu treo dọc ban công và cả giàn cây leo phủ xanh, khiến không gian ngập tràn hơi thở thiên nhiên.

Phòng ngủ với mành rèm và chiếc giá sách "giả" TV ấn tượng.

Giống như phòng khách, sàn ban công cũng được lát gỗ, tạo sự đồng điệu và liền mạch trong tổng thể kiến trúc. Ngoài cây xanh, Jun Phạm còn điểm xuyết thêm kệ treo tường cùng chiếc ghế đôn nhỏ xinh, tất cả đều ưu tiên chất liệu gỗ. Nhờ vậy, ban công trở thành một góc thư giãn mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế.

Khu vực bếp được bài trí tinh tế với đầy đủ các thiết bị cần thiết. Bàn ăn liền kề khu bếp và được bài trí thêm đèn thả.

Mọi góc nhỏ trong nhà đều do Jun Phạm tự tay thiết kế.

Phòng bếp là một trong những góc yêu thích nhất của Jun Phạm, được thiết kế theo dạng mở và liền mạch với phòng khách. Thay vì giấu kín mọi thứ sau cánh tủ, anh lại chọn cách bày biện như một "triển lãm mini", nơi từng món đồ đều được phô bày vừa đẹp vừa tiện.

Gam màu chủ đạo vẫn xoay quanh bảng màu quen thuộc của Jun: Nâu, be, kem xen lẫn pastel nhẹ nhàng. Từ bát đĩa, ấm đun, lò nướng đến tủ lạnh, tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xắn, đồng bộ về màu sắc. Bàn ăn được đặt ngay cạnh khu vực nấu, vừa gọn gàng vừa thuận tiện cho sinh hoạt thường ngày. Trong toàn bộ căn bếp, có lẽ món "xịn" nhất chính là chiếc tủ lạnh, vừa là điểm nhấn vừa là món đồ hiếm hoi mang giá trị lớn về cả công năng lẫn thẩm mỹ.

Jun Phạm ở tuổi 36.