Dàn hợp xướng 50 học sinh ở Hà Nội sốc tâm lý sau vụ hủy đêm nhạc

Trao đổi với Tiền Phong, anh Trần Tùng, giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học - THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy), cho biết dàn hợp xướng gồm hơn 50 học sinh tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời bắt đầu tập luyện từ ngày 14/12, ngay sau khi nhận bài từ giám đốc âm nhạc.

Quá trình chuẩn bị gặp nhiều trắc trở. Ngày 22/12, đoàn hợp xướng đến địa điểm theo lịch hẹn với Ngọc Việt Show nhưng buổi tập bị hoãn, các em phải ra về. Ngày 23/12, khi tiếp tục đến tập luyện, đơn vị tổ chức chưa hoàn tất việc thanh toán phòng tập khiến nghệ sĩ, dàn nhạc và hợp xướng phải chờ đợi bên ngoài gần hai giờ.

Dàn hợp xướng gồm hơn 50 em học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tại The Legend Live Concert Về đây bốn cánh chim trời hụt hẫng, sốc khi bị hoãn show. Ảnh: NVCC.

Trong ngày 28/12, ban tổ chức nhiều lần thay đổi quyết định giữa hủy và tiếp tục biểu diễn. Dù các nghệ sĩ và dàn hợp xướng đã tổng duyệt, chuẩn bị trang phục, hóa trang và được xác nhận chương trình vẫn diễn. Thông tin hoãn - hủy liên tục được đưa ra vào lúc 18h30 và 19h. Đến giờ G, sân khấu không có nghệ sĩ hay dàn nhạc, dàn hợp xướng vẫn được yêu cầu tập trung chờ biểu diễn. Khoảng 20h30, chương trình chính thức bị hoãn với lý do “điều kiện khách quan”.

Theo anh Trần Tùng, phía Ngọc Việt Show đã thanh toán khoảng 50% chi phí, chủ yếu mang tính hỗ trợ, đủ cho trang phục và sinh hoạt của học sinh.

Việc chương trình bị hủy vào phút chót khiến nhiều em rơi vào trạng thái buồn bã, sốc tâm lý. Một số phụ huynh cho biết đã phải sắp xếp lại việc học, thi cử của con em, thậm chí chi hàng chục triệu đồng mua vé cho cả gia đình để theo dõi phần biểu diễn nhưng không thành.

"Hơn 50 học sinh váy áo chỉnh tề, trang điểm xong xuôi và đi về trong ấm ức, khó chịu. Phụ huynh trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc trong một tối...", anh Tùng cho hay.

Hiện anh Trần Tùng là người đại diện làm việc, chờ kết luận và phương án xử lý từ cơ quan chức năng.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc có mặt tại buổi tổng duyệt cho hay cô nhận thông tin “on - off” về việc diễn hay hoãn tới bảy lần trong ngày. Ca sĩ bày tỏ sự cảm thông với các em học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Một số giáo viên và phụ huynh cũng chia sẻ sự lo lắng về tác động tâm lý đối với trẻ nhỏ. Nhiều em háo hức chờ ngày biểu diễn, mất ngủ nhiều đêm trước giờ diễn nhưng phải ra về trong trạng thái hụt hẫng khi chương trình không thể diễn ra.

BTC viết tay trên banner sự kiện về việc hoãn show, đổi vé, hoàn vé.

Chị Nguyễn Thùy Trang cho biết gần 10 năm đưa con tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn nhỏ, chị chưa từng gặp tình huống nào tương tự. Ở góc độ phụ huynh, chị xót xa khi chứng kiến các em nhỏ và thầy cô rơi vào trạng thái hụt hẫng, ngơ ngác không hiểu vì sao chương trình bị hủy vào phút chót.

Vai trò khán giả, chị cho rằng mình và nhiều người khác cảm thấy bị đặt vào thế bị động, bức xúc khi nghe một số nghệ sĩ và kỹ thuật viên chia sẻ rằng nội bộ đã biết khả năng hoãn chương trình từ khoảng 16h nhưng ban tổ chức vẫn mở cửa, tiếp tục thông báo biểu diễn và đón khán giả từ 19h.

Theo chị, xung quanh là rất nhiều khán giả lớn tuổi, có gia đình bay từ TPHCM ra Hà Nội, khán giả từ các tỉnh và cả người từ nước ngoài về, trong đó có cụ bà phải ngồi xe lăn, tất cả đều háo hức chờ đợi đêm nhạc.

“Khi ban tổ chức thông báo hoãn, phần lớn khán giả chỉ lặng lẽ đứng dậy ra về trong tâm trạng thất vọng, buồn bã. Nếu là khán giả trẻ, có lẽ đêm đó đã không yên ả với đơn vị tổ chức”, chị Trang chia sẻ.