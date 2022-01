"Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố 3 tội danh, có tội loạn luân: YouTube "5 chú tiểu" gặp biến

Thông tin về 5 chú tiểu quán quân “Thách thức danh hài” thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Ngày 5/1, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu của Tịnh Thất Bồng Lai (còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”) bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “loạn luân”. Ngoài ra, cơ sở này cũng bị khám xét và điều tra.

Sau khi bị khởi tố, từ khóa “Tịnh Thất Bồng Lai” đã đạt hơn 100 nghìn lượt tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Google. Kênh YouTube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” cũng bất ngờ gặp biến. Không chỉ bị kêu gọi tẩy chay, báo cáo kênh, theo thống kê từ Social Blade - chuyên trang thống kê chuyên theo dõi hoạt động của các tài khoản mạng xã hội và YouTube, kênh YouTube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” đã mất gần 37 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nếu tính theo thời gian 1 năm, tài khoản đã mất gần nửa tỷ lượt xem.

Thống kê từ Social Blade cho biết số lượt xem giảm rõ rệt

Kênh này có hơn 2 triệu người đăng ký với gần 833 triệu lượt xem, nhận nút Vàng của YouTube, nhờ vào sức hút của 5 chú tiểu sau khi đi thi và giành quán quân “Thách thức danh hài”. Với 2 lần giành chiến thắng, các bé nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng. Kênh này đăng tải nhiều video ghi hình hậu trường, những việc làm thường ngày của các bé từ ăn uống, vui chơi, học tập đến rèn luyện sức khỏe. Mỗi video đều thu hút từ trăm nghìn đến cả triệu lượt xem vì sự ngây ngô, mộc mạc, hồn nhiên.

Trước ngày bị khởi tố, các video mới vẫn được đăng tải đều đặn trên kênh

Đầu tháng 11 năm nay, trên Fanpage “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ” còn đăng tải loạt hình ảnh mọi người trong Tịnh thất hân hoan ăn mừng kênh YouTube đạt thành tích 2 triệu lượt theo dõi. Bên cạnh đó, kênh YouTube phụ dù chỉ mới đi vào sử dụng nhưng cũng nhanh chóng đạt 100.000 lượt đăng ký, đạt ngay nút Bạc.

Theo chia sẻ của người đến từ Tịnh thất Bồng Lai, mỗi tháng họ thu về lợi nhuận từ 4 kênh chính. “Thời điểm 5 chú tiểu tham gia “Thách thức danh hài”, kênh YouTube của Thiền am thu về 200 triệu đồng. Những tháng đỉnh điểm cũng rơi vào 100 triệu đồng. Còn trung bình mỗi tháng trên dưới 50 triệu đồng. Do kênh làm về nội dung trẻ em, YouTube hạn chế quảng cáo nên nguồn thu nhập ít hơn các YouTuber khác”, đại diện “Tịnh thất Bồng Lai” nói. Ngoài ra, các thành viên có những nguồn thu nhập từ việc làm đá phong thủy, viết nhạc, bán rau ngoài chợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tình hình hiện tại của 5 chú tiểu vẫn chưa được được thông báo chi tiết đến công chúng.

