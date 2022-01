Rộ tin chàng trai đạt nút Kim cương YouTube bể nợ, qua đời vì tai nạn xe: Sự thật ra sao?

Hình ảnh vụ tai nạn kèm theo tên nam diễn viên khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nam diễn viên Huỳnh Phương qua đời vì tai nạn xe cộ. Theo đó, các diễn đàn giải trí đã đăng tải hình ảnh thành viên nhóm FAPtv và chiếc ô tô móp méo, kèm dòng trạng thái: “2021 đã qua có lẽ sẽ là một năm mất mát đối với nghệ sĩ! R.I.P Huỳnh Phương FapTV". Dù thông tin chưa có kiểm chứng nhưng đã khiến dân mạng cảm thấy hoang mang và cho rằng chủ nhân nút Kim cương YouTube đã gặp “vận đen” trong những ngày đầu năm.

Thông tin lan truyền trên mạng gây xôn xao

Trước dư luận ồn ào, Huỳnh Phương đã lên tiếng phủ nhận và cho biết thời gian qua anh liên tục bị đồn bể nợ, tự tử và gặp tai nạn qua đời. Nam diễn viên than thở: “Tính ra tui nhiều mạng quá. Đúng là ở trong rừng an toàn hơn là ở trên mạng”. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng vướng phải tin đồn giả mạo như “đã qua đời”, “bị công an bắt”… khiến cộng đồng mạng lên án dữ dội, thậm chí kêu gọi tẩy chay những Fanpage chia sẻ những thông tin sai sự thật này.

FAPtv là kênh YouTube đầu tiên tại Việt Nam đạt được nút kim cương của nền tảng mạng xã hội nổi tiếng này. Với nét diễn duyên dáng và là thành viên chủ chốt trong FAPtv, Huỳnh Phương luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Ngoài diễn xuất trong các sản phẩm của nhóm, Huỳnh Phương còn từng tham gia nhiều chương trình hài, gameshow như: “Làng hài mở hội”, “Thách thức danh hài”, “Cười xuyên Việt”, “Người bí ẩn”…

Huỳnh Phương là thành viên của kênh YouTube có 13,1 triệu người theo dõi

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam diễn viên gốc Đồng Tháp còn được công chúng ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản đồ sộ dù tuổi đời còn khá trẻ. Anh đang là chủ nhiều cửa hàng hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, spa, nha khoa… hợp tác với Ngô Kiến Huy và Tiến Luật. Nam diễn viên sinh năm 1992 cũng được xem là chàng trai đa tình, đào hoa bậc nhất của nhóm FAPtv. Nói về vận đào hoa của mình, Huỳnh Phương cho biết, có lẽ do đặc thù nghề nghiệp là diễn viên, người của công chúng nên quen ai, yêu ai, công khai hay không công khai, anh cũng bị mọi người “soi”. Trong đó, mối tình nổi bật và được nhiều khán giả quan tâm nhất chính là khoảng thời gian hẹn hò cùng Sĩ Thanh, tuy nhiên cặp đôi cũng đã “đường ai nấy đi”.

Huỳnh Phương cho biết hiện tại, điều quan trọng nhất với mình không phải là chuyện yêu đương mà muốn tập trung cho công việc, lo cho gia đình, cha mẹ, anh chị. Ngoài ra anh cũng đang cùng các anh em đặt mục tiêu làm từ thiện. Anh từng chia sẻ về kế hoạch trong vòng 5 năm sẽ xây dựng 100 ngôi nhà cho những hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mỗi tháng Huỳnh Phương đều đặn trích từ 5 - 10% thu nhập để làm từ thiện.

