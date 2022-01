Những ồn ào tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi Tại họp báo của Bộ Nội vụ diễn ra chiều 5-11-2021, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định vụ việc ở TTBL có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Nơi đây thực chất là cơ sở gia đình riêng, do bà Cúc xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Long An xác minh. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định TTBL không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Long An và cơ quan hữu quan xác minh để xử lý vi phạm của cơ sở trên. Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động vào thời điểm này, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết đã chỉ đạo công an tỉnh tập trung xử lý rốt ráo những vụ việc liên quan đến TTBL.