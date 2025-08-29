"Người đàn bà sắc sảo và ác độc nhất" của "Hồng lâu mộng": Mang tiếng tiểu tam, tủi hờn vì không thể sinh con

Vương Hy Phượng (Phượng Ớt) – vai diễn kinh điển

Nhắc đến Hồng lâu mộng (1987), khán giả không thể quên được nhân vật Vương Hy Phượng - người đàn bà sắc sảo, toan tính và độc ác nhất của phim. Thành công của vai diễn này không thể thiếu sự thể hiện xuất thần của diễn viên Đặng Tiệp.

Nữ diễn viên Đặng Tiệp.

Đặng Tiệp sinh năm 1957 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cha mẹ cô đều là những diễn viên của Nhà hát Tứ Xuyên, Trung Quốc. Từ nhỏ, Đặng Tiệp đã tham gia các hoạt động văn nghệ địa phương và theo nghiệp diễn của cha mẹ khi trưởng thành.

Đặng Tiệp tốt nghiệp Trường Trung học Cầu Tinh Trùng Khánh. Năm 1973, cô được nhận vào Học viện kịch Tứ Xuyên. Sau khi tốt nghiệp năm 1978, Đặng Tiệp được nhận vào Kịch viện Tứ Xuyên.

Năm 1984, đoàn làm phim Hồng lâu mộng tìm kiếm diễn viên khắp Trung Quốc. Bản thân Đặng Tiệp là một người sống tự lập và kiên quyết trong công việc và cô cảm thấy rằng mình có thể thử vai.

Đặng Tiệp xuất sắc khi vào vai Vương Hy Phượng trong "Hồng lâu mộng".

Có điều khi tham gia thử vai ban đầu nhiều người không tin cô có thể diễn tốt bởi Đặng Tiệp với khí chất dịu dàng, tao nhã đối lập với vẻ sắc sảo, toan tính của Vương Hy Phượng.

Tuy nhiên, nụ cười, cách nhướng mày và ánh mắt của Đặng Tiệp khi nhập vai khiến người ta thực sự có cảm giác Phượng Ớt đang đứng trước mặt mọi người. Vương Hy Phượng của Đặng Tiệp vừa có trí tuệ chiến lược vừa thể hiện sự mong manh. Vai diễn này của Đặng Tiệp được nhiều người mến mộ và trở thành vai diễn kinh điển.

Sau thành công với Phượng Ớt, Đặng Tiệp tiếp tục tạo dấu ấn với chân dung vợ tể tướng Lưu gù trong phim Tể tướng Lưu gù có sự tham gia diễn xuất của chồng cô là nam diễn viên Trương Quốc Lập.

Bộ phim này gây tiếng vang lớn. Với vai Lưu phu nhân, Đặng Tiệp một lần nữa được vinh danh, giành giải Chim ưng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan truyền hình đại chúng lần thứ 14.

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập từng đóng chung Tể tướng Lưu Gù, Khang Hy vi hành.

Sau thành công của Tể tướng Lưu gù, Đặng Tiệp tiếp tục xuất hiện trong loạt phim: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Khang Hy vi hành. Những năm sau đó, Đặng Tiệp cũng thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với các bộ phim như Trường Anh tại thủ, Bố Y tri huyện Phạm Như Hoa... cùng một số phim do Trương Quốc Lập đạo diễn như Tế Công tân truyện, Song long hội...

Chưa kể, Đặng Tiệp còn thử sức trong vai trò nhà sản xuất phim như trong Long phi long phượng phi phượng. Khi chồng có chỗ đứng trong giới phim ảnh, Đặng Tiệp rút lui khỏi phim trường để làm hậu phương cho chồng

"Hồng nhan đa truân"

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú và lối diễn xuất tinh tế. Đặng Tiệp có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhưng con đường tình cảm thì lại không mấy suôn sẻ. Trước khi đóng Hồng lâu mộng, Đặng Tiệp kết hôn với người đàn ông họ Trương hơn 3 tuổi và là một kỹ sư ánh sáng trong xưởng phim. Cuộc hôn nhân giữa hai người thuở ban đầu rất ngọt ngào.

Tuy nhiên sau khi nổi tiếng, nữ diễn viên bắt đầu bận rộn với việc đóng phim và ngày càng ít chăm sóc gia đình. Cũng từ đó, mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Cả hai ly hôn vào năm 1984.

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập không có con chung.

Đến khi tham gia bộ phim Tử thuỷ vi lan cô gặp nam diễn viên Trương Quốc Lập. Sau khi hợp tác với nhau trong dự án này, cả hai đã có cảm tình tốt, nhưng lúc này Trương Quốc Lập đã có vợ con nên luôn cố gắng không đi quá giới hạn.

Nhưng vì quá yêu Đặng Tiệp, người phụ nữ thẳng thắn, quyết đoán, dịu dàng và chu toàn, Trương Quốc Lập quyết định ly hôn với người vợ đang chung sống, chuyển nhượng tất cả tài sản cho vợ để giành quyền nuôi con trai Trương Mặc. Tuy nhiên, để vợ cũ đồng ý, Trương Quốc Lập phải chấp nhận điều khoản không được sinh thêm con sau khi tái hôn.

Năm 1996, Đặng Tiệp kết hôn với Trương Quốc Lập. Song bà không được chồng tổ chức cho một đám cưới đàng hoàng mà còn phải bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc con riêng của chồng.

Trong giai đoạn này, khi Đặng Tiệp đã là một minh tinh thì Trương Quốc Lập vẫn chỉ là một diễn viên vô danh, vậy mà cô vẫn quyết định gắn bó với anh. Để có một cuộc sống tốt đẹp với Đặng Tiệp và tiện cho công việc, cả hai quyết định chuyển đến Bắc Kinh.

Chung sống một thời gian, nữ diễn viên đình đám bắt đầu khao khát được làm mẹ nhưng đã quá muộn vì bà không thể tự sinh con do tuổi cao.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Đặng Tiệp.

Để lấp khoảng trống làm mẹ của Đặng Tiệp, cả hai nhận nuôi một bé gái vào năm 2005. 6 năm sau, họ lại nhận nuôi thêm một bé trai. May mắn khi cả hai người con mà cặp sao nhận nuôi đều thông minh, ngoan ngoãn.

Ở tuổi 68, Đặng Tiệp hài lòng với cuộc sống bình yên. Bà không còn tham gia đóng phim nhiều mà dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, quán xuyến chuyện gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Đặng Tiệp khi về già. Ảnh: Weibo.

Những năm qua, hôn nhân của Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập vẫn được khán giả Hoa ngữ quan tâm và dành nhiều sự ngưỡng mộ. Không còn tham gia nghệ thuật, Đặng Tiệp thỉnh thoảng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình lớn và làm giảng viên tại các trường nghệ thuật.