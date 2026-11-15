Sao Nhập Ngũ tổ chức concert D-3, D-4 ở hai miền, dàn nghệ sĩ gồm những ai?

Mới đây, nhà sản xuất chương trình Sao Nhập Ngũ vừa công bố thời gian, địa điểm tổ chức những đêm nhạc giao lưu dành cho nghệ sĩ và khán giả ở hai miền Nam - Bắc. Trong đó, đêm concert D-3 diễn ra ngày 20/12/2026 tại TP.HCM còn Festival & Concert D-4 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Concert Sao Nhập Ngũ dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 12, tại Hà Nội vào tháng 1.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, D-3 sẽ tiếp tục mang đến không khí đại nhạc hội sôi động, nối tiếp thành công của những đêm nhạc trước đó. Sự kiện dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, mang đến những màn trình diễn được đầu tư về quy mô sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ. Các chất liệu âm nhạc hào hùng sẽ được làm mới qua những bản phối hiện đại, kết hợp EDM, Rock, Pop cùng tinh thần trẻ trung.

Concert Sao Nhập Ngũ D-3 diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCM.

Còn sự kiện tại Thủ đô là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới với mô hình kết hợp giữa lễ hội trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, khán giả còn có cơ hội trực tiếp bước vào không gian trải nghiệm mang chủ đề quân ngũ, khám phá những khía cạnh khác nhau của đời sống người lính thông qua các hoạt động tương tác và vận động thực tế.

Đại diện BTC chia sẻ: "Với Sao Nhập Ngũ Concert, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần người lính và sức mạnh dân tộc hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và những trải nghiệm tương tác đa giác quan. Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tham gia những hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tích cực".

Hiện tại, BTC vẫn chưa công bố dàn nghệ sĩ xác nhận tham gia. Tuy nhiên, người hâm mộ của những "đồng chí" từng tham gia Sao Nhập Ngũ qua các mùa đang háo hức gọi tên và mong chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng. Một số "gương mặt thân quen" như Hòa Minzy, Anh Tú, SOOBIN, Huỳnh Lập, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Chi Pu, Hương Giang... được fan kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, mang đến những tiết mục kết hợp bất ngờ, đong đầy cảm xúc.

Concert Sao Nhập Ngũ D-1, D-2 từng quy tụ gần 30 nghệ sĩ, thu hút hàng chục ngàn khán giả mỗi đêm.