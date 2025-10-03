Thành Long và Vương Lực Hoành "khóa môi" gây sốc

Thành Long và Vương Lực Hoành gây tranh cãi khi hôn môi trên sân khấu

Vụ việc xảy ra trong đêm nhạc thứ ba thuộc chuyến lưu diễn "The Best Place" của Vương Lực Hoành tại Thâm Quyến – Trung Quốc tối 2-10. Thành Long bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời.

Nụ hôn sân khấu của Thành Long và Vương Lực Hoành

Trước đó, cả hai song ca hai bài hát

Cả hai đã cùng song ca hai ca khúc là "Cầu người bên cạnh" và "Những người bạn". Sau đó, cả hai "khóa môi" nhau trên sân khấu. Dù chỉ vài giây chóng vánh, video clip cùng hình ảnh cảnh hôn nhau đã lan tỏa nhanh chóng, tạo tranh luận trái chiều.

Vương Lực Hoành đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh hát cùng Thành Long kèm lời cảm ơn: "Tôi rất vinh dự khi có sự đồng hành của đại ca Thành Long khiến hai ca khúc trở nên trọn vẹn, chân thành! Cảm ơn đại ca, người thầy cả đời của tôi, ở nơi tốt nhất với người bạn thân nhất".

Thành Long và Vương Lực Hoành dành nhiều "lời hay ý đẹp" cho nhau

Nhiều ý kiến cho rằng cả hai đều là ngôi sao danh tiếng nên cư xử đúng mực trên sân khấu, trước hàng chục ngàn khán giả. Việc thể hiện nụ hôn môi là không phù hợp.

Người hâm mộ bênh vực nhận định Thành Long cùng Vương Lực Hoành vốn thân thiết nhiều năm và chỉ thể hiện tình bạn, không hề quá đà.

Vương Lực Hoành cảm ơn sự xuất hiện của Thành Long

Họ từng "khóa môi" nhiều năm trước trên sân khấu

Lần nào cũng gây tranh luận trái chiều

Đây không phải lần đầu hai ngôi sao này thể hiện tình cảm theo kiểu hôn môi. Năm 2018, họ đã từng gây sốt với hành động này trên sân khấu. Năm 2010, cả hai tiếp tục "khóa môi".

Trước truyền thông, Thành Long luôn bày tỏ ngưỡng mộ với sự chuyên nghiệp của Vương Lực Hoành. Ông không ít lần bày tỏ mong muốn giá như Vương Lực Hoành là con trai mình. Vương Lực Hoành cũng bày tỏ sự kính trọng, gọi Thành Long là "ân sư".

Thành Long và Vương Lực Hoành là những tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, họ cũng vướng vô số bê bối cùng những tranh cãi trái chiều.