Thu Minh tái xuất showbiz sau 2 năm tận hưởng cuộc sống và chăm lo gia đình

Chủ Nhật, ngày 15/05/2022 05:57 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hơn 2 năm mới đi hát trở lại, Thu Minh thừa nhận đã hiền hơn trước rất nhiều.

Mới đây, show “The Comeback” của Thu Minh được diễn ra tại một không gian sang trọng ở TP HCM. Đây là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Thu Minh sau hơn 2 năm yên ắng để tận hưởng cuộc sống và chăm lo gia đình tại Singapore.

Để chuẩn bị cho lần tái xuất, Thu Minh đã dành khá nhiều thời gian tập luyện với ban nhạc. Đặc biệt, sự góp mặt của “phù thủy âm nhạc” Hoài Sa góp phần đưa nữ ca sĩ thăng hoa với các tiết mục. Thu Minh bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy những hàng ghế khán giả được lấp đầy. Sau vài dòng tâm sự, nữ ca sĩ tuyên bố: “I miss you, I love you. I’m back” (Tôi nhớ và yêu mọi người. Tôi đã trở lại).

Mở màn chương trình, Thu Minh mang đến những bản ballad như Ánh sáng đời tôi, Nhớ anh, Yêu mình anh, Đừng yêu... Tiếp đến, cô khiến khán giả không thể ngồi yên với những bản sôi động: Bóng mây qua thềm, Đường cong, I’m A Diva... Những ca khúc nhạc dance được nhạc sĩ Hoài Sa khoác lên bản phối mới, giúp Thu Minh khoe trọn những nốt cao.

Lần lượt những ca khúc nhạc ngoại bất hủ được Thu Minh tái hiện trên sân khấu như: Hero (Mariah Carey), I Will Always Love You (Whitney Houston), Never Enough (Loren Allred), All By Myself (Celine Dion). Đặc biệt, những giọt nước mắt của Thu Minh đã rơi sau khi hát I Will Always Love You vì những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngừng của khán giả.

Thu Minh cũng mạnh dạn làm mới một số ca khúc như: Giọt mưa thu, Chuông gió, Bay, 60 năm cuộc đời... Nữ ca sĩ cho biết để hát tốt với những bản phối này, cô phải liên tục đối diện nỗi “sợ hãi” trước nhạc sĩ Hoài Sa. “Không hiếm những lần tôi bị nhạc sĩ Hoài Sa mắng nhiếc để có thể kiểm soát được tốt nhất những bản phối đầy cam go”, cô kể.

Trong lần trở lại này, Thu Minh cũng thừa nhận bản thân đã hiền hơn trước khá nhiều: “Khoảng thời gian sống chậm lại vì dịch Covid-19, tôi từng có thời điểm không hát trong suốt 8 tháng. Đối với tôi, một người ca sĩ chỉ thật sự thăng hoa trong giọng hát khi có sân khấu, có khán giả lắng nghe. Đó cũng chính là lý do tôi chọn một đêm nhạc để mở màn cho sự trở lại của mình". Đêm nhạc “The Comeback” là dự án mở màn cho chuỗi hoạt động của Thu Minh trong thời gian tới.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-minh-tai-xuat-showbiz-sau-2-nam-tan-huong-cuoc-song-va-cham-lo-gia-dinh-50...Nguồn: http://danviet.vn/thu-minh-tai-xuat-showbiz-sau-2-nam-tan-huong-cuoc-song-va-cham-lo-gia-dinh-50202215555821508.htm