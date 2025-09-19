Thiên An bị xóa tên

Ngày 17/9, nhà sản xuất chia sẻ thông tin mới về bộ phim kinh dị Cải mả. Điều khán giả và truyền thông chú ý là Thiên An bị gạch tên khỏi dự án, sau khi ồn ào kiện tụng giữa cô và Jack bùng nổ gần đây. Poster mới nhất ghi rõ phim có sự tham gia của Rima Thanh Vy, Avin Lu, Kim Hải, Kiều Trinh...

Nhà sản xuất từ chối trả lời lý do Thiên An bị gạch tên khỏi poster. Phần mô tả thông tin phim cũng không xuất hiện nội dung về Như Yên - nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận.

Một tuần trước, Thiên An chia sẻ thông tin cô trở lại điện ảnh với vai Như Yên, sau vai diễn trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng. "Như Yên là cô gái đi tìm sự thật đằng sau những điều kỳ bí. Sản phẩm tâm lý gia đình mang theo hơi thở tâm linh dự kiến khởi chiếu ngày 24/10", cô viết trên trang cá nhân.

Bài đăng của Thiên An nhận hơn 8.000 lượt phẫn nộ. Cô cũng khóa bình luận sau những ồn ào gần đây.

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) xác nhận đã nhận bản tự khai của Trần Nguyễn Thiên An (1998) - bị đơn trong vụ “tranh chấp xác định cha cho con” với nguyên đơn là ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Trong văn bản, Thiên An bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện, cho rằng phía Jack phải tự cung cấp chứng cứ nếu muốn Tòa công nhận bé S. là con ruột.

Poster hiện tại (trái) không có tên Thiên An như cô từng chia sẻ.

Sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều diễn đàn liên tục gọi tên Thiên An, chỉ trích gay gắt và cho rằng cô đang cố tình gây khó dễ trong vụ kiện, khiến làn sóng phẫn nộ đối với cô ngày càng dâng cao.

Về bộ phim Cải mả, tác phẩm do Thắng Vũ làm đạo diễn, gia nhập đường đua Halloween và khai thác đề tài nghi lễ cải táng. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phim theo chân đại gia đình thực hiện việc bốc mộ, đối diện những ký ức và bí mật truyền đời.

Thắng Vũ kể cảm giác ám ảnh xuất phát từ lần nghe bạn thân chia sẻ về lễ cải táng của mẹ. Đạo diễn muốn đưa trải nghiệm lên màn ảnh không phải để gây sợ hãi bằng ma quỷ, chỉ muốn đặt câu hỏi về nỗi lo và những bí mật của chính con người.

"Nỗi sợ lớn nhất không phải là ma, mà là sự yếu kém của bản thân hay những điều giấu kín bị phơi bày", anh nói.

Để khắc họa đúng phong tục, ê-kíp tham vấn các nhà nghiên cứu dân gian và người từng trực tiếp tham gia cải táng. Phim chọn chi tiết đặc trưng vùng miền, từ tiểu sành ở miền Bắc đến cách xử lý hài cốt ở miền Nam, tái dựng nghĩa trang với vàng mã, mâm cúng nhằm tôn trọng văn hóa.