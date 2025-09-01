Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng

Trang Allkpop ngày 31-8 thông tin, người phụ nữ tạm gọi là "A" đã đi theo một chiếc ô tô để vào bãi đậu xe của tòa nhà nơi Jungkook đang cư trú tại quận Yongsan – Seoul.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 30-8, nhân viên bảo vệ tòa nhà phát hiện vụ việc qua camera giám sát và đã lập tức báo cảnh sát. Sau khi bị bắt giữ, người phụ nữ được cho là đã khai rằng đi vào vì tưởng đó là nhà một người bạn. Tuy nhiên, lời khai lộn xộn, thiếu nhất quán. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ của nghi phạm.

Jungkook của nhóm BTS lại bị người hâm mộ xâm nhập tư gia bất hợp pháp

Đây không phải lần đầu người hâm mộ cuồng nhiệt tìm cách đột nhập vào nhà của Jungkook. Vào tháng 6, một phụ nữ Trung Quốc bị bắt quả tang cố gắng đột nhập vào nhà nam ca sĩ thần tượng này. Cô đã nhập mật khẩu khóa cửa nhiều lần nhưng không được.

Người phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt và sau đó hồ sơ chuyển đến văn phòng công tố viên ngày 27-7 với tội danh cố ý xâm nhập trái phép nhà riêng.

Jungkook đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào đầu năm nay. Anh nhập ngũ vào tháng 12 - 2023 và phục vụ với vai trò đầu bếp tại Lữ đoàn Pháo binh số 5 của Quân đội. Anh chính thức xuất ngũ vào ngày 11 - 6.

Tất cả các thành viên của BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhóm hiện đang chuẩn bị cho sự tái xuất, làm dấy lên sự mong đợi của người hâm mộ trên toàn thế giới.