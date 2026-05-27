'Tạm biệt Gohan' lập nhiều kỷ lục mới khi chiếu tại Việt Nam, săn content tại 'Làng quỷ quái' nổi tiếng Thái Lan

Lời nhắc nhở về sự tỉnh táo trước cám dỗ thế giới ảo

Bên cạnh những yếu tố tâm linh kỳ bí kết hợp văn hóa bản địa Thái Lan, Làng quỷ quái - Kogaloak the Ghastly village còn gây ấn tượng mạnh khi soi rọi một khía cạnh rất “thời sự” hiện nay. Đó là trào lưu "săn content" biến tướng thành hành trình bất chấp nguy hiểm, cấm kỵ của giới trẻ hiện nay, khiến người xem phải lặng người suy ngẫm bên cạnh những pha giật thót kinh dị.

Các nhân vật chính trong phim đại diện cho một bộ phận giới trẻ đầy năng động, đam mê khám phá và khao khát những trải nghiệm khác biệt để “câu view” trên mạng. Với họ, Kogaloak hoàn toàn “pass vòng gửi xe” với những giai thoại gắn với sự nguyền rủa, chết chóc và ma quỷ. Đây là một "mỏ vàng" nội dung đầy tiềm năng để câu kéo tương tác khủng.

Các nhân vật như Yan, Get và Mike không hề lo sợ bất cứ sự cảnh báo nào, sẵn sàng xông pha và đạp lên những luật lệ, quy định trước cổng làng Tai Ương. Sự tò mò và lòng can đảm có phần thái quá đã thôi thúc cả bọn bước chân vào nơi mà ngay cả người dân bản địa luôn kinh sợ. Thế nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, hội Yan không kiêng nên dẫn đến những chuyện chẳng lành kéo đến.

Thông qua diễn biến dồn dập, Làng quỷ quái khéo léo lồng ghép thông điệp cảnh báo về trào lưu đánh đổi sự an toàn để lấy sự "viral" trên nền tảng số. Những quyết định tưởng chừng vô hại, phớt lờ cảnh báo để có được góc quay đẹp hay câu chuyện giật gân có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, vượt khỏi tầm kiểm soát của người thường.

Siêu phẩm kinh dị về “ma quá giang"

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, truyền thuyết đô thị về “ma quá giang” hay “ma xin đi nhờ xe” luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các tài xế đường dài. Câu chuyện về những bóng ma vất vưởng bên rìa đường vắng, ngoắt xin đi nhờ rồi bất thình lình biến mất.

Bất ngờ thay, nỗi sợ mang tính bản địa ấy giờ đây trở thành cốt truyện chính của phim Khách, có tựa gốc là Passenger. Đây là siêu phẩm kinh dị Hollywood mới nhất đến từ Paramount. Bên cạnh giai thoại nổi tiếng đời thật, dự án còn được trông đợi toàn cầu vì nhiều yếu tố thu hút đầy ấn tượng khác.

Sức hút của Khách còn đến từ bảo chứng chất lượng của ê kíp đứng sau, gồm đạo diễn André Øvredal và nhà sản xuất Walter Hamada. Trước dự án mới nhất này, Øvredal đã tạo nên nhiều siêu phẩm kinh dị bùng nổ, được gọi tên trong những danh sách “top server” nhờ góc nhìn thú vị như Scary stories to tell in the dark, The autopsy of Jane Doe.

Một tin vui cho các fan đang chờ đợi đó là phim chính thức nhận phân loại T16 (chỉ dành cho khán giả từ đủ 16 tuổi trở lên). Việc nhận mức phân loại này cũng phần nào hé lộ cách tiếp cận của đạo diễn André Øvredal với câu chuyện lần này. Nhà làm phim dường như không tiết chế trong việc khắc họa sự tàn bạo của thực thể bí ẩn và những gì các nhân vật phải đối mặt trên hành trình chạy trốn.

Siêu phẩm điện ảnh về thú cưng có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam

Tạm biệt Gohan đã chính thức cán mốc 30 tỷ đồng doanh thu với hơn 370.000 khán giả chỉ sau 10 ngày ra rạp. Thành tích này giúp bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Thái Lan có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026 tính đến hiện tại.

Đồng thời, Tạm biệt Gohan cũng vượt qua A dog’s way home từng đạt 12 tỷ đồng vào năm 2019, để trở thành bộ phim về thú cưng có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Phim thuộc dòng phim live action, với sự tham gia của người và động vật thật đóng.

Dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 2, phim vẫn duy trì sức hút ấn tượng khi liên tục giữ vững vị trí top 2 doanh thu phòng vé hằng ngày cùng lượng khán giả ổn định. Vượt ra ngoài giới hạn đó, Tạm biệt Gohan đã chinh phục cả những khán giả chưa từng nuôi thú cưng bằng câu chuyện giàu cảm xúc, gần gũi, chữa lành với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Ngoài ra, chiến dịch quảng bá phim tại Việt Nam cũng tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa cộng đồng yêu thú cưng và điện ảnh. Cụ thể, nhà phát hành đã thực hiện phiên bản poster riêng cho thị trường Việt Nam bằng cách kêu gọi hình ảnh thú cưng từ khán giả trên khắp cả nước với hơn 10.000 ảnh được gửi về, sau đó chọn lọc 800 bức ảnh để thiết kế poster, in thành tờ rơi và phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Đáng chú ý, nhiều hình ảnh trong số đó là những chú chó, mèo đã qua đời của khán giả, biến chiến dịch trở thành một cách lưu giữ ký ức đầy cảm xúc. Hoạt động nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như một “kỷ vật” đặc biệt dành cho những người yêu thú cưng.