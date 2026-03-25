Nhiều sao nam trang điểm khi đóng vai tướng quân, cớ sao Trương Lăng Hách bị soi?

Trục Ngọc quả là cái tên lắm thị phi nhất của làng phim Hoa ngữ từ dầu năm 2026 đến giờ. Những tưởng nghi vấn “bơm nước”, thổi phồng số liệu là đủ gây tranh cãi, nhưng cảnh quay “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách mới thực sự khiến cư dân mạng dậy sóng.

Trương Lăng Hách thành đề tài chế ảnh của cư dân mạng

Hàng loạt ảnh chế Trương Lăng Hách “đánh nền trước đánh giặc sau” được netizen đăng khắp mạng xã hội. Ngôi sao gạo cội Hà Nhuận Đông bỗng nhiên nổi tiếng trở lại khi liên tục được mang ra làm hình mẫu của một tướng quân đích thực, đối lập với hình ảnh thư sinh nhẹ nhàng của Trương Lăng Hách.

Hà Nhuận Đông "ngồi không cũng hưởng lợi"

Và rất nhiều người đã thắc mắc vì sao nhiều nam diễn viên cũng trang điểm, cũng có ngoại hình gọn gàng sạch sẽ khi làm tướng quân nhưng riêng Trương Lăng Hách lại gặp chuyện. Bởi phim ảnh rất cần sự đa dạng, cùng là tướng quân nhưng mỗi nam diễn viên có thể tạo ra phiên bản khác biệt, nhất là đóng phim ngôn tình thì Trương Lăng Hách không nhất thiết phải bụi bặm, te tua như phim chính sử.

Đã có nhiều sao nam đóng vai tướng quân nhưng chưa ai bị soi như Trương Lăng Hách

Tất cả đều có nguyên do, và xuất phát fan của Trương Lăng Hách mà ra. Người hâm mộ đã đăng tải clip Trương Lăng Hách thắng trận trở về, khen nam diễn viên có tạo hình ấn tượng, gọi anh là tướng quân thế hệ mới rồi so sánh với các tướng quân nổi tiếng trong quá khứ như Hạng Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố. Từ đó mà khán giả bức xúc, soi kỹ những điểm chưa hợp lý của Trương Lăng Hách trong phim nàyvà tạo thành làn sóng chế giễu nam diễn viên.

Mũ gắn lông đuôi trĩ được cho là Trương Lăng Hách đề xuất

Thêm vào đó, Trương Lăng Hách được cho là chủ động đề xuất đội mũ miện gắn đuôi chim trĩ để thêm phần nổi bật trong cảnh Tạ Chinh trở về. Chi tiết này khiến nhân vật của Trương Lăng Hách nhìn khác biệt với các tướng quân trước đó, càng khiến netizen kết luận Tạ Chinh chỉ mải chăm sóc diện mạo chứ không lo chiến đấu.