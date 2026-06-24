Tài sản 'kếch xù' của Lisa

Lisa, một tín đồ xe hơi, gần đây đăng bức ảnh chiếc Ferrari màu đỏ lên story Instagram, kèm theo chú thích đầy hào hứng: "Đứa con mới của tôi". Khán giả lập tức nhận ra đó là chiếc Ferrari Testarossa đã ngừng sản xuất, một mẫu xe cổ điển có giá lên tới 2,8 triệu HKD trên thị trường xe cũ.

Xe hơi Lisa mới tậu. Ảnh: Instagram

Theo HK01, Lisa sở hữu rất nhiều xe hơi của nhà Ferrari. Các mẫu cô có bao gồm Purosangue, 812 GTS Mansory, 812 Superfast, SF90 Spider, 296 GTB, Roma và 12 Cilindri... Chiếc xe mới tậu là chiếc Ferrari thứ tám của cô. Trong các bài đăng trước đây, Lisa từng hé lộ gara riêng, nơi cô trưng bày dàn Ferrari, cũng như chiếc Porsche 911 GT3 RS, Mercedes-Benz G63, Tesla Cybertruck và nhiều loai xe khác. Một số người ước tính tổng giá trị dàn xe sang của Lisa đã vượt quá 8 triệu USD.

Dàn xe 'con cưng' cùa Lisa. Ảnh: Instagram

Bên cạnh sắm xe hơi xa xỉ, Lisa đầu tư cả lĩnh vực bất động sản cao cấp và kinh doanh. Không chỉ mua biệt thự ở Seongbuk-dong, Hàn Quốc, với giá gần 5 triệu USD bằng tiền mặt, gần đây cô còn chi gần 4 triệu USD tậu một dinh thự ở Beverly Hills, New York. Ngôi sao còn thành lập công ty quản lý riêng mang tên "LLOUD", thể hiện tầm nhìn đầu tư xuất sắc và khối tài sản khổng lồ.

Lisa, nhóm Blackpink. Ảnh: Instagram

Sự gia tăng tài sản của nữ ca sĩ người Thái Lan đến từ nhiều nguồn thu, bao gồm hoạt động âm nhạc cùng nhóm, các dự án solo, hợp đồng quảng bá với những thương hiệu xa xỉ hàng đầu và kinh doanh cá nhân. Tạp chí Vogue Business nhận định, trong năm 2025, Lisa đã mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc để xây dựng đế chế riêng trong thời trang, giải trí và thương mại, đồng thời ghi dấu ấn với vai diễn đầu tay trong series truyền hình The White Lotus.

Bên cạnh đó, album phòng thu đầu tiên Alter Ego phát hành vào tháng 2/2025 đã đứng đầu bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard tại Mỹ, đánh dấu cột mốc số một đầu tiên của Lisa với tư cách nghệ sĩ solo. Thành công thương mại của album, cùng việc thành lập công ty quản lý riêng và đảm nhiệm vai trò đại sứ của các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton và Bvlgari, được xem là những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng giá trị tài sản của nữ nghệ sĩ.

Theo truyền thông quốc tế, khối tài sản của Lisa được ước tính vào khoảng 40 triệu USD tính đến cuối năm 2025, qua đó giúp cô trở thành thành viên sở hữu tài sản lớn nhất của Blackpink. Do nghệ sĩ không công khai báo cáo tài chính, mọi con số hiện nay đều mang tính ước lượng dựa trên phân tích của giới chuyên gia và các tổ chức theo dõi ngành giải trí.

Lalisa Manobal (nghệ danh Lisa) sinh năm 1997 tại Thái Lan, là rapper, ca sĩ và vũ công nổi tiếng toàn cầu, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop Blackpink. Ra mắt cùng nhóm vào năm 2016, cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ khả năng trình diễn và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.