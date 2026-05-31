Quang Lê nói gì khi bị tố "ăn chặn" tiền khách?

Những ngày gần đây, ca sĩ Quang Lê trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng trước thông tin cho rằng anh "ăn chặn" tiền của khách hàng trong hoạt động kinh doanh du lịch. Trước những lời bàn tán trên mạng xã hội, nam ca sĩ không giấu được sự buồn bã và khẳng định bản thân không có lý do gì để làm điều đó.

Ca sĩ Quang Lê lên tiếng khi bị tố ăn chặn tiền của khách. Ảnh: FBNV

"Tôi rất buồn khi bị nói ăn chặn tiền của khách. Tôi đâu thiếu gì tiền mà ăn chặn vài đồng bạc lẻ, có vài trăm đô", Quang Lê chia sẻ. Giọng ca bolero nổi tiếng cho rằng có thể sự việc xuất phát từ hiểu lầm và mong mọi chuyện sớm được làm rõ.

Phát ngôn của Quang Lê nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cũng tò mò về tiềm lực kinh tế của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Quang Lê là một trong những giọng ca bolero nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt. Nhiều năm qua, anh duy trì sức hút ổn định trên thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn.

Nhờ lượng khán giả trung thành đông đảo, tên tuổi Quang Lê được xem là "bảo chứng phòng vé" ở nhiều sân khấu. Theo những thông tin từng được chia sẻ, mức cát-xê của nam ca sĩ có thể lên tới hơn 5.000 USD cho mỗi đêm diễn. Đây là con số đáng mơ ước đối với nhiều nghệ sĩ hoạt động trong dòng nhạc trữ tình, bolero.

Không chỉ biểu diễn, Quang Lê còn tham gia sản xuất các chương trình âm nhạc, đầu tư cho nhiều dự án nghệ thuật và hỗ trợ một số ca sĩ trẻ phát triển sự nghiệp. Chính những hoạt động này giúp anh duy trì nguồn thu ổn định trong nhiều năm.

Quang Lê có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ YouTube

Bên cạnh sân khấu ca nhạc, YouTube hiện là một trong những nguồn thu đáng kể của Quang Lê.

Nam ca sĩ sở hữu nhiều kênh YouTube với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các sản phẩm âm nhạc, chương trình giao lưu và những chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Nội dung gần gũi giúp các kênh của anh duy trì lượng người xem ổn định.

Trong một cuộc trò chuyện được báo Dân Việt đăng tải, Quang Lê tiết lộ trung bình mỗi tháng anh nhận khoảng 15.000 USD từ YouTube. Vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, doanh thu có thể tăng lên từ 24.000 đến 27.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết đây không phải số tiền thực nhận hoàn toàn. Anh từng chia sẻ với nghệ sĩ Thúy Nga: "Tiền YouTube quy ra tiền Việt khoảng 700 triệu đồng/tháng nhưng đó là số tiền nền tảng trả, tôi còn phải chia 50% cho phía tác quyền. Sau khi chia thì còn khoảng 350 triệu đồng. Những tháng thấp điểm thì dao động khoảng 200 triệu đồng".

Dù vậy, đây vẫn là mức thu nhập đáng kể, giúp Quang Lê có thêm nguồn tài chính ổn định ngoài hoạt động biểu diễn.

Quang Lê không những là ca sĩ mà còn là doanh nhân. Ảnh: FBNV

Kinh doanh du lịch - lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn

Những năm gần đây, Quang Lê không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là doanh nhân.

Nam ca sĩ tham gia điều hành công ty lữ hành, tổ chức các tour du lịch dành cho kiều bào và du khách có nhu cầu trải nghiệm nhiều điểm đến tại Mỹ cũng như các quốc gia khác. Theo chia sẻ của anh, mỗi chuyến đi thường thu hút hàng chục khách tham gia.

Chính việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực du lịch được cho là đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Quang Lê trong những năm gần đây. Đây cũng là lý do khiến anh đặc biệt buồn khi xuất hiện những thông tin cho rằng mình không minh bạch trong quá trình làm việc với khách hàng.

Theo nam ca sĩ, uy tín là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh và anh luôn mong muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy đối với khách hàng cũng như khán giả.

Sở hữu nhiều bất động sản triệu USD tại Mỹ

Không chỉ có nguồn thu từ nghệ thuật và kinh doanh, Quang Lê còn được biết đến là người sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Mỹ.

Trong một lần livestream, nam ca sĩ tiết lộ đang sở hữu ba căn nhà tại Mỹ, mỗi căn có giá trị hơn 1 triệu USD. Thông tin này từng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi không phải nghệ sĩ nào cũng có thể xây dựng được khối tài sản lớn như vậy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quang Lê có khối tài sản khủng. Ảnh: FBNV

Quang Lê từng chia sẻ về một cơ ngơi rộng lớn tại Mỹ cùng khoản thuế bất động sản phải đóng hằng năm lên tới hàng chục nghìn USD. Điều này phần nào cho thấy giá trị đáng kể của những tài sản mà anh đang sở hữu.

Gần đây, nghệ sĩ Thúy Nga cũng từng ghé thăm một căn nhà mới của Quang Lê tại Mỹ có diện tích gần 1.000m². Theo chia sẻ của nam ca sĩ, riêng chi phí sửa chữa và cải tạo căn nhà đã tiêu tốn hơn 100.000 USD.

Không gian sống rộng rãi với khuôn viên lớn, nhiều tiện ích và thiết kế hiện đại khiến không ít người trầm trồ về mức độ chịu chi của giọng ca sinh năm 1979.

Ngoài bất động sản, Quang Lê còn từng gây chú ý khi vô tình để lộ hình ảnh tài khoản ngân hàng với số dư được cho là khoảng 31 tỷ đồng. Dù nam ca sĩ không lên tiếng xác nhận chi tiết con số này, thông tin vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quang Lê đã xây dựng được vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt. Từ một ca sĩ chuyên dòng nhạc bolero, anh dần mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như sản xuất nội dung số, kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Chính vì vậy, khi vướng những thông tin liên quan đến việc bị tố "ăn chặn" tiền khách, nhiều người cho rằng phát ngôn "Tôi đâu thiếu gì tiền mà ăn chặn vài đồng bạc lẻ" của Quang Lê phần nào phản ánh sự tự tin của nam ca sĩ về nền tảng tài chính mà anh đã gây dựng được trong nhiều năm qua. Dù vậy, phía Quang Lê cho biết anh vẫn mong sự việc được làm rõ để tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như công việc kinh doanh của mình.