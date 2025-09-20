Nam chính Mưa Đỏ đụng mặt bạn gái cũ trên thảm đỏ: Không tránh mặt nhưng…

Đỗ Nhật Hoàng đang là cái tên được chú ý hiện nay nhờ cơn sốt mang tên Mưa Đỏ. Trong bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, Nhật Hoàng đóng vai chính và nhờ thế, anh đã nhanh chóng trở thành ngôi sao mới nổi của điện ảnh Việt.

Bộ ba mỹ nam dự buổi ra mắt phim Tử Chiến Trên Không.

Mới đây, bộ ba mỹ nam của Mưa Đỏ là Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Đình Khang đi cùng nhau trong một sự kiện, nhưng khán giả lại mải chú ý đến phản ứng của Nhật Hoàng với một người khác: Bạn gái cũ Yên Đan. Hai người đã thông báo chia tay từ đầu năm nay và đây là lần đầu tiên gặp lại giữa một sự kiện đông người.

Nhật Hoàng và Yên Đan có dịp gặp lại nhau.

Có thể thấy hai người không hề tránh mặt nhau, cũng chẳng lạnh lùng như không hề quen biết. Nhưng Đỗ Nhật Hoàng không giấu được vẻ ngại ngùng khi đối mặt bạn gái cũ và hai người không nói chuyện trực tiếp với nhau. Lúc thì Yên Đan cười nói với Denis Đặng trong khi Đỗ Nhật Hoàng bối rối thấy rõ. Lúc thì Đỗ Nhật Hoàng lại trò chuyện với Đình Khang để tránh khó xử.

Hai người không né tránh, cũng không tương tác.

Trước đây, Đỗ Nhật Hoàng và Yên Đan từng được netizen “xin vía” vì chuyện tình ngọt ngào. Yên Đan luôn khen bạn trai là người ấm áp, chân thành, luôn che chở động viên cô. Những khi cô mệt mỏi, Đỗ Nhật Hoàng luôn ở bên chăm sóc. Anh cũng đồng hành góp ý cho Yên Đan khi cô chập chững làm quen với diễn xuất. Cũng nhờ đều làm diễn viên nên cả hai có thể dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu những băn khoăn về nghề nghiệp.

Còn Nhật Hoàng cũng rất vui vẻ khi có thời gian bị gọi là “bạn trai Yên Đan” chứ không phải diễn viên Nhật Hoàng. Bởi anh quan niệm ai thành công sớm hơn, nổi tiếng sớm hơn đều tốt cho cả hai. Nhưng chẳng ngờ đến tháng 2 năm nay, hai người đã thông báo chia tay, khiến khán giả tiếc nuối cho “chúng ta của bây giờ có tất cả, nhưng lại chẳng có nhau”.